難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

▲衣著捨不得穿，就怕之後就穿不下了。（示意圖／VCG）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會趁著年節前斷捨離，而一名網友直言，衣櫃裡的新衣服、好鞋子總想留到特別日子才穿，結果一等再等，不是過時就是穿不下，乾脆勸大家「能穿就立刻穿」。貼文引發共鳴，不少人指出球鞋放太久鞋底會崩解，還有飯店員工分享，看過太多賓客穿著新鞋，結果鞋底崩裂一路跑到廁所清理。

一名網友在Threads發文分享，過去總覺得新衣服、好鞋子要等重要場合才值得拿出來穿，結果一等再等，不是流行過了，就是尺寸不合，甚至根本沒等到那個所謂的「特別日子」，讓她忍不住勸大家，「能穿的時候，就立刻穿！」

衣服一放好幾年 穿不下才想哭



底下網友也點頭直呼，「尤其球鞋更要常穿，現在鞋底大多是環保材質，不穿放個兩三年就崩解了」、「沒錯，因為一不小心就等到特別胖的日子了」、「買了就是要馬上使用，明天就穿」、「舊衣也要捨得丟」、「買了就馬上穿，只是當媽後，我的漂亮高跟鞋就離我遠去」、「我喜歡吃的東西也是放到過期才想到要吃」。

還釣出飯店人員透露，「身為五星級飯店員工，看過太多客人終於穿上適合隆重場合的鞋子，然後鞋墊開始碎裂在地板上...一路到廁所，非常常見喔！」