尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

▲許多公司最近陸續舉辦尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

工作了一整年，許多人都期待能在尾牙抽獎活動上人品爆發。不少人紛紛曬出自己抽中的大獎，從現金紅包、iPhone到各式家電通通有。其中一個獎項，被不少員工封為「最想要獎品」，那就是「帶薪特休假5天」，結果曝光意外引發兩派論戰。

該名網友在Threads發文表示，自己日前參加供應商舉辦的尾牙活動，並貼出現場的獎品清單，直呼「最想要的獎品！」該獎項則是「帶薪特休假5天」。這個答案一出，立刻讓不少上班族心有戚戚焉，認為能好好休息反而比拿到實體獎品更誘人。

一票心動喊羨慕 務實派抓語病「特休本就有算薪」

不過留言區很快歪樓，有人羨慕之餘也忍不住吐槽，「然後發現根本沒空請特休」、「備註：這5天可以無視公事嗎」、「准假但要on-call」、「案子due day照樣不變」、「給錢最實在，有時候工作太多根本不敢休」。

也有人直接抓語病笑說，「特休本來就有算薪水啊！」「應該是原來只有一年資歷的特休7天，再加上公司多給特休假5天=12天，這樣比較好吧！」

此外，也有網友冷靜分析實際價值，直言「月薪10萬換算下來，5天大概才1萬7，抽個iPhone還比較值」、「這其實不算大獎」。對此，原PO則認為，「要看年薪，如果請5天無薪假等於扣了20～25%的月薪，其實蠻傷的，尤其是高薪的人。」