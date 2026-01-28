精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

▲精神科名醫李光輝因詐欺案判刑定讞，入監前於本月（1月）初過世，生前所涉誹謗前法官案件仍在審理，獲判公訴不受理。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

精神科名醫李光輝因公司經營糾紛，與高院刑事庭前庭長王炳梁的姪子王伯綸纏訟，李質疑王炳梁利用法界人脈影響審理，涉3度在開庭時，當眾聲稱王炳梁涉及被視為法界醜聞的翁茂鍾案，王炳梁提告反擊，台北地院日前開庭確認李已過世，判決公訴不受理。

現年62歲的李光輝畢業於國防醫學院，擁有英國雪菲爾大學精神醫學博士學位，專長治療失眠、憂鬱與兒童青少年心理、性侵、家暴及婚姻諮商等領域，常上電視節目曝光，因而成名。

李光輝創辦光輝生命醫學公司擔任董事長，但2020年間與接替他職位的詹女發生經營權糾紛，詹女擔任製藥公司負責人的丈夫王伯綸也捲入，衍生偽造文書等訴訟。

李光輝自認不該被起訴、又覺得審理中更換法官有異常，質疑退休轉任律師的王炳梁，在幕後替姪子操盤官司，2023年11月9日，李因涉偽造文書到高院出庭，當眾指稱「王炳梁在翁茂鍾案的時候，判決銀行協理讓他去跳樓自殺，造成司法院20幾個法官提前退休，200個法官因為沒有收過3件衣服以上的賄賂，所以繼續留在司法院」。

李光輝續稱「我個人絕對相信王炳梁律師，會利用這些仍然在位的法官，把柄在王炳梁手上，去控制跟主導跟光輝公司相關，還有李光輝醫師被告的各項法律，換公訴檢察官、換法官，已經發生3次了，很奇怪的被起訴，或是浪費司法資源，我都認為和王炳梁有關」等語。

隔天（10日）李光輝因涉詐欺，到桃園地院刑事庭出庭，公開指稱詹女叔父王炳梁「擔任過桃園地方法院的庭長，原告這麼矛盾的事實，檢察官竟然會起訴」、「王炳梁涉及銀行協理跳樓自殺的事情，是二審主審法官，還有200多個法官留在司法院各系統，希望在座所有人跟王炳梁都沒關係，其他法院都是10月才換，為什麼我8月就換了」等語。

2024年8月15日，李光輝告王伯綸涉嫌違反《營業祕密法》，到智慧財產及商業法院出庭，公開指稱「前法官王炳梁利用他有其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」等語。

王炳梁提告反擊，李光輝承認說過上述3次言論，被起訴涉犯3個誹謗罪嫌，其中1次行為已被判賠王炳梁精神慰撫15萬元。

但北院日前審理時，發現李光輝已於本月（1月）5日過世，依法判決公訴不受理。李另於2019年間聲稱對1位癌患提供NK免疫療法，卻注射生理食鹽水唬弄，患者病逝才揭發，去年（2025年）底被依詐欺取財罪判刑1年6月定讞，尚未入監即過世。

此外，李光輝生前涉不實增資光輝生命醫學公司、灌水營收，藉此「印股票換鈔票」，一審被依《證券交易法》等罪合併判刑10年，上訴二審由高院審理中，去年底才被延長限制出境、出海8個月，該案也將因李男過世而判決公訴不受理。