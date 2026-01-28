　
社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！彰化工地吊板材「11樓高掉落」　路邊2車慘遭砸毀

▲▼ 彰化工安事故！吊掛物掉落「車被砸扁」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吊車在吊掛板材時，板材不慎從11樓滑落砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣溪湖鎮光平街一處工地今（28）日發生意外事故，吊車在吊掛輕隔間板材時，板材不慎從11樓滑落，砸中路邊2車，無人員傷亡。

▲▼ 彰化工安事故！吊掛物掉落「車被砸扁」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化工安事故！吊掛物掉落「車被砸扁」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，28日10時0分，彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生意外事故，經查為建設公司的協力廠商，操作重型動力機械吊車，在吊掛輕隔間板材，板材不慎從11樓滑落砸到停於路邊鄰居的自小客車，以及建設公司的車輛，造成車損、無人員傷亡。

▲▼ 彰化工安事故！吊掛物掉落「車被砸扁」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 彰化工安事故！吊掛物掉落「車被砸扁」 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板



2機車路口碰撞！女騎士人車刮火花「衝進車底」

彰化縣永靖鄉昨（27）日傍晚發生一起驚悚車禍！一輛重機與機車在路口發生擦撞後，機車失控衝向路邊停放的車輛，瞬間肩擦出一道火花，女騎士當場受困車底，情況危急。消防人員緊急動用氣動頂舉設備將車輛撐起救人，並將兩名受傷騎士送醫急救，確切肇事原因仍由警方釐清中。

縣府約僱員賭博欠債　竟偽造「縣長印文」詐財

彰化男用「千元道具鈔」買檳榔賺900元　判拘50天

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

彰化工地意外吊車事故板材墜落溪湖

