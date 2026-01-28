驚險畫面曝！彰化工地吊板材「11樓高掉落」　路邊2車慘遭砸毀

▲吊車在吊掛板材時，板材不慎從11樓滑落砸中2車。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣溪湖鎮光平街一處工地今（28）日發生意外事故，吊車在吊掛輕隔間板材時，板材不慎從11樓滑落，砸中路邊2車，無人員傷亡。

警方指出，28日10時0分，彰化縣溪湖鎮光平街一處工地發生意外事故，經查為建設公司的協力廠商，操作重型動力機械吊車，在吊掛輕隔間板材，板材不慎從11樓滑落砸到停於路邊鄰居的自小客車，以及建設公司的車輛，造成車損、無人員傷亡。