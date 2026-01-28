年輕人「給1萬5孝親費」　同事喊可怕！全場吵翻：給20年被罵不孝

▲同事每月要給1萬5000元孝親費，讓原PO感到訝異。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

出社會後給孝親費，有人甘之如飴，也有人坦言壓力山大。一名網友坦言，聽到31歲同事要給1萬5000元的孝親費，認為這經濟壓力真的好可怕。貼文引發全場吵翻，有人感嘆給了20多年仍被嫌不孝，也有人認為能給孝親費是一種幸福；更有網友直言，孝順沒有標準答案，但金額與壓力，往往才是最現實的問題。

一名網友在Threads表示，從同事口中得知，每個月固定要給家裡1萬5000元孝親費，當下讓原PO瞬間頭皮發麻，忍不住在心裡直呼「真的好可怕」。

甜蜜還是負擔？答案因人而異

貼文曝光後，釣出不少過來人吐苦水，「我給了20多年孝親費，結果被叫不孝」、「我以前孝親費一個月給薪水的一半」、「看年齡、收入、狀況決定金額」、「真的給的很痛苦」、「我聽過有人收了30年的孝親費，還繼續收，而且疫情嚴重時，還堅持要繼續收現金」、「我50歲，每個月要匯15000元給21歲的女兒，我也覺得很可怕，叫她省一點花，她還嫌我囉嗦」。

不過也有網友持不同看法，「我20歲起，一個月20000元孝親費，到現在52歲，媽媽還是跟我住，沒啥問題呀」、「給孝親費見仁見智，但不用孝親費的爸媽我覺得很厲害，通常都有理財儲蓄投資，也懂得換位思考，道現在小孩賺錢跟他們年代比真的不容易」、「這可怕什麼？每個人對家庭責任認知的不同」、「我覺得能夠給孝親費是一件幸福的事，那代表我們有能力可以照顧家人」、「如果吃家裡住家裡、生活用品由家人採買，那15000元很正常」。