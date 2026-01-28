快訊／韓前總統夫人金建希炒股、收賄　一審法官判1年8個月

▲南韓前總統夫人金建希慘遭羈押，送進首爾南部看守所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅妻子金建希涉及多項貪汙與政治非法干預案件，包括利用總統配偶身分廣泛介入黨政人事提名、從統一教收受高價禮品、操弄股價等。對此，南韓首爾中央地方法院今（28）日下午進行一審宣判，依違反特定犯罪加重處罰法等罪嫌，判處金建希1年8個月有期徒刑。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事27部（部長法官為禹仁成）同意一審宣判過程可由媒體直播，並從28日下午2時10分（台灣時間下午1時10分）起開庭，依照上述罪嫌判處金建希1年8個月有期徒刑，並追繳1281萬韓元（約新台幣28萬元）犯罪所得，為南韓憲政史以來第一位遭到羈押起訴且判刑的總統夫人。

針對南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價操控事件、從明泰均獲得免費民意調查等兩項罪嫌，一審判處「無罪」。

據悉，南韓特別檢察組組長閔中基針對金建希過去以來的種種犯罪，進行長達180天的偵查。

最具代表性的案件包括自2020年起檢方調查的南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價操控事件。金建希在過去曾僅接受一次「出差調查」，並在2024年10月被檢方處理為不起訴。然而，經特檢組取得包含其本人聲音的錄音檔等關鍵證據後，最終以違反資本市場法的罪名起訴金建希，案件正式結案。不過，一審法官對此認定無罪。

此外，金建希從牧師崔宰英（音譯）獲得迪奧（Dior）手提包、透過「乾津法師」全盛培從統一教總裁韓鶴子收受香奈兒（Chanel）名牌包與格拉夫珠寶（Graff Diamonds）項鍊，以及從瑞熙建設公司會長李鳳官與前國家教育委員長李培鎔分別收受名貴珠寶與金龜，並從企業家及前檢察官手中獲得奢華手錶與畫作。

另外，特檢組也曾指出，金建希與尹錫悅夫婦從明泰均獲得價值相當於2億7440萬韓元的免費民意調查，已構成政治資金法違反。對此，一審法官認定無罪。