5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣萬巒鄉信敏路段28日上午7時許發生一起死亡車禍，43歲的孫姓男子當時騎乘機車準備前往內埔鄉的公司上班，未料途中與大型聯結車會車時，對方後側載運的5噸重怪手卻突然倒下，當場砸中孫男，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。孫妻接獲惡耗後悲痛萬分，在現場不住啜泣；肇事的劉姓司機(28歲)坦承沒有將怪手綁好，相當自責。

▲肇事駕駛得知孫男不治後扶額自責，呢喃「是我沒有綁好(怪手)」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方初步調查，劉姓駕駛當時開著聯結車載運山貓、怪手等重型機具，準備前往成德進行道路工程，未料行經事發路段過彎時，為了閃樹車身晃了一下，後方載運的怪手疑似因此失去重心，當場向左側傾倒；而這時孫姓男子騎機車經過，反應不及當場遭砸中，機車變形爛如廢鐵，人也受到嚴重傷勢，雖經緊急送往屏東榮民總醫院龍泉分院搶救，但最終仍宣告不治死亡。

▲聯結車過彎時怪手脫落翻覆、砸中機車，導致孫姓騎士重傷不治。

據了解，死者孫男生活單純，在內埔鄉一處公司上班，擔任一般職員，今早一如往常騎機車出門工作，未料途中竟遭突然倒下的怪手奪命，孫男太太接獲惡耗趕抵現場，得知丈夫仍然救不回後，當場情緒崩潰，不斷在旁啜泣。

肇事的劉姓駕駛坦承，自己確實沒有綁好怪手，當時的車速雖然不快，但出彎時看到一顆樹因此閃了一下，加上怪手沒有固定好，疑似因此翻落；得知孫男不治後，劉男頻頻自責，「真的沒綁好……是我的問題……。」

▼死者妻子在現場不斷悲泣痛哭。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）