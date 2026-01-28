今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

▲明天清晨有輻射冷卻影響，局部低溫下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（28日）仍有東北季風影響，除南部外，其他地區偏涼，明天東北季風減弱，不過因輻射冷卻影響，今晚到明晨局部地區可能有接近10度低溫。周末將有一波鋒面和東北季風增強，雨區將擴大，冷空氣強度接近冷氣團等級。

中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，今天受東北季風影響，北台灣地區一整天感受偏涼偏冷；中部與東部地區一整天感受偏涼；南部地區白天隨著溫度回升，可來到26度，感受較為溫暖。

這波東北季風從明天開始會逐漸減弱，不過今晚到明天清晨因為夜間輻射冷卻效應，西半部夜晚與清晨感受偏冷，尤其新竹以南到嘉義一帶，低溫可能接近10度左右；另外離島的金門地區，也要注意是否有發布低溫特報。

明天白天氣溫回升後，日夜溫差大，林秉煜指出，這波回溫將持續到周五、周六。不過周六到周日北方將再有鋒面通過，東北季風也會逐漸增強，天氣將出現明顯變化。

迎風面的北部與東半部地區，將逐漸轉為有局部降雨的情況；中部山區可能有水氣移入，出現零星降雨。這一波東北季風預估將持續到下周一，低溫約14到15度左右，強度接近大陸冷氣團等級。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，林秉煜進一步說明，明天水氣將進一步減少，僅東半部或基隆北海岸仍有零星降雨。周五需留意是否有偏南水氣北上，導致中南部雲量增多，白天高溫可能略低於周四。

林秉煜表示，周六北方鋒面通過，東北季風增強，天氣開始轉變，鋒面通過後雲量增加、降雨增多，高溫也會逐漸下降。周日到下周一受東北季風與華南雲系影響，降雨機率提高，尤其周日雨區較廣；下周一下雨範圍將逐漸縮小，需等到下周二後水氣才會明顯減少。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，林秉煜指出，今天受東北季風影響，北台灣體感偏涼；今晚到明天清晨，各地低溫約12到16度，竹苗到嘉義以及金門地區，可能接近10度低溫。白天回溫明顯，日夜溫差大，回溫情況可維持到周五、周六。

林秉煜說明，周日後北台灣與中、南、東部溫度皆有明顯下降，低溫約14到16度，屬於東北季風到大陸冷氣團等級。