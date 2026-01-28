　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天清晨有輻射冷卻影響，局部低溫下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（28日）仍有東北季風影響，除南部外，其他地區偏涼，明天東北季風減弱，不過因輻射冷卻影響，今晚到明晨局部地區可能有接近10度低溫。周末將有一波鋒面和東北季風增強，雨區將擴大，冷空氣強度接近冷氣團等級。

中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，今天受東北季風影響，北台灣地區一整天感受偏涼偏冷；中部與東部地區一整天感受偏涼；南部地區白天隨著溫度回升，可來到26度，感受較為溫暖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波東北季風從明天開始會逐漸減弱，不過今晚到明天清晨因為夜間輻射冷卻效應，西半部夜晚與清晨感受偏冷，尤其新竹以南到嘉義一帶，低溫可能接近10度左右；另外離島的金門地區，也要注意是否有發布低溫特報。

明天白天氣溫回升後，日夜溫差大，林秉煜指出，這波回溫將持續到周五、周六。不過周六到周日北方將再有鋒面通過，東北季風也會逐漸增強，天氣將出現明顯變化。

迎風面的北部與東半部地區，將逐漸轉為有局部降雨的情況；中部山區可能有水氣移入，出現零星降雨。這一波東北季風預估將持續到下周一，低溫約14到15度左右，強度接近大陸冷氣團等級。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，林秉煜進一步說明，明天水氣將進一步減少，僅東半部或基隆北海岸仍有零星降雨。周五需留意是否有偏南水氣北上，導致中南部雲量增多，白天高溫可能略低於周四。

林秉煜表示，周六北方鋒面通過，東北季風增強，天氣開始轉變，鋒面通過後雲量增加、降雨增多，高溫也會逐漸下降。周日到下周一受東北季風與華南雲系影響，降雨機率提高，尤其周日雨區較廣；下周一下雨範圍將逐漸縮小，需等到下周二後水氣才會明顯減少。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，林秉煜指出，今天受東北季風影響，北台灣體感偏涼；今晚到明天清晨，各地低溫約12到16度，竹苗到嘉義以及金門地區，可能接近10度低溫。白天回溫明顯，日夜溫差大，回溫情況可維持到周五、周六。

林秉煜說明，周日後北台灣與中、南、東部溫度皆有明顯下降，低溫約14到16度，屬於東北季風到大陸冷氣團等級。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

高鐵去年12月旅運創新高　估今年3月累計破10億人次

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

從追人次到拼感動　王全玉、楊勝評：台灣觀光轉型應重價值與體驗

霍諾德攀101酬勞8位數！資深媒體人分析「難度+風險」：有點低價

今晚明晨最冷「低溫探10度」　周末雨區再擴大

尾牙「最想要獎品」不是現金、iPhone？一獎項大票心動：羨慕

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

一堆煩惱！黃大米曝「消業障祕法」秒燦笑　大票人認證：超療癒

好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

難得去五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：一路衝到廁所

台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

高鐵去年12月旅運創新高　估今年3月累計破10億人次

送餐搭訕又徘徊！藥局女助理被跟騷3個月嚇壞　奔派出所提告

球團放行就是好消息！陳柏毓拚正選霸氣喊話：即便是大谷也想解決

頂大役男遭4車輾斃改列重大刑案！生前詭異噤聲...三大疑點待查

EXO相隔3年回歸「7月登高雄巨蛋」！　巡迴演唱會13地全公開

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故強制險給付13年未調　時力與受害者家屬小組提4大改革訴求

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

【啊我們的包包勒】3兒子獨自搭高鐵去玩！車門關閉前驚覺不對勁...

生活熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

牽車護身障者過馬路　最暖國中弟現身

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

台灣人才知道的「神秘口訣」！一看全噴笑

2童看IMAX電影吵整場！美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

1句話「瞬間暴露很久沒出國」　網爆共鳴：太丟臉

更多熱門

相關新聞

2波變天！　挑戰冷氣團時間曝

2波變天！　挑戰冷氣團時間曝

2波冷空氣接力！氣象專家吳德榮指出，周六晚間另一波冷空氣南下，周日至下周二冷空氣影響；下周三、下周四的清晨，台北測站有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。

溼答答！　下波冷空氣更強更久

溼答答！　下波冷空氣更強更久

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

嘉義空氣污染升級　環保局加強防制

嘉義空氣污染升級　環保局加強防制

關鍵字：

天氣氣象氣象署東北季風低溫鋒面降雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面