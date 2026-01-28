訂日本飯店　他一爬評論「台式暗語」秒退了！全笑噴：好驕傲

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人的密語，就算懂中文也不一定看得懂。有網友表示，原本和朋友訂好福岡的飯店，入住前心血來潮查看Google評論，卻因為一則「只有台灣人看得懂」的留言當場嚇到退訂，感謝「呆灣狼」提前示警。貼文曝光後，引來大量網友熱議，不少人坦言自己第一眼也看不懂，但一旦讀通就會忍不住大笑。

這名網友在Threads分享，該則一星評論內容為「哩哪戲跨嗚 熊賀係賣來 乾零X 五告細更 住起來五告金丟 丸轉眸Relax欸剛尬」。原PO看完就說，他本來和朋友訂好福岡的飯店了，心血來潮看一下谷狗評論，看到這則直接嚇到退訂重找飯店，「謝謝呆灣狼」。

熱心網友PO「翻譯年糕」全笑翻

而這則乍看超像亂碼的內容，其實是台語發音，就有網友熱心翻譯，「翻譯年糕：你若是看懂，最好是別來，（三字經），有夠小間，住起來有夠緊張，完全沒有relex的感覺。」

貼文一出，留言區紛紛笑了，「這根本是加密訊息」、「我用力讀兩遍才看懂」、「一看懂就笑瘋」、「我快笑瘋！這個專屬台灣人的密語是什麼啦好可愛！」「果然只有台灣人看的懂這評論欸！」「太強了，台灣人才可以看懂的摩斯密碼。覺得我身為台灣人，我好驕傲喔哈哈哈！」