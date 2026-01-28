　
好市多新制「熟食區限會員進入」台灣官方證實！一票讚：早該這樣

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲好市多。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

美式量販龍頭好市多（Costco）將自2026年起陸續推動4項會員制度調整，涵蓋美食區消費、加油站營運、結帳流程及藥局制度，被視為近年規模最大的一次會員體驗升級。對此，一票網友大讚，「美食區早該會員專屬」、「早該這樣，不然我繳年費繳心酸的」。

美食區全面收緊　非會員將無法消費

綜合外媒報導，好市多首先將全面收緊美食區使用規範，未來不論付款方式為何，美食區消費皆須以數位方式掃描會員卡，非會員將無法再進入美食區消費。同時，在美國加州洛杉磯郊區試行未附設賣場的獨立式加油站，只開放給會員使用。

除會員限制外，好市多也優化購物體驗，包括導入「預掃描」技術，讓員工在排隊時提前掃描商品，結帳時間最多可縮短20%。藥局方面則與Navitus合作，採用「成本加成制」藥價模式，讓會員能清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。對此，台灣好市證實，確實為總部規劃的新制度，只要總部指示，台灣就會跟進，若各項服務有任何調整或變動，皆會主動通知會員。

針對好市多的會員制度調整，許多網友大讚「美食區終於要僅限定會員了」，「早該會員專屬，一堆不消費在那邊切洋蔥」、「我還看過帶保溫瓶去裝飲料的」、「每次去，可食用冰塊都被大嬸們拿袋子裝完」、「我看過拿2500cc的桶子裝可樂」。

網友大讚喊德政

就有網友指出，「台中南屯店，他的美食區設在入口一樓，而賣場設在二樓，自然就不需要會員卡就可以去」、「中壢店的也不用看會員卡」。不過，其實的有些好市多，已經強制要會員卡才可以進入美食區，「上周去新竹好市多先往熟食區跑，有被路口店員要求看會員卡」、「台南一直有看，之前去嘉義也看得很嚴」。

01/26 全台詐欺最新數據

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

