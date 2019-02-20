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37歲大眼堂妹正翻「超越一堆小模」！他曝還單身...鄉民暴動認大舅

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▲▼鄉民出賣37歲堂妹，高顏值讓網友全暴動。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民出賣37歲堂妹，高顏值讓網友全暴動。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

PTT上一名鄉民日前「表特版」PO出自己堂妹的美照，還要大家判斷「ok不OK」，沒想到堂妹的照片一出，正到驚豔四座，而且堂妹居然已經37歲，完全看不出來，就連素顏也超有氣質，再加上還是單身，讓鄉民大暴動，紛紛改叫原PO大舅子。

鄉民在表特版PO文提到，他自己是堂哥，無法判斷到底正不正，因此PO出多張堂妹的美照給大家看看，甚至還爆料堂妹已經37歲。但是照片一出，看起來完全就是20幾歲的女孩，堂妹有著深邃雙眼皮和角度完美的下巴線條，而且笑起來超勾魂，不管是氣質微笑或是開朗露齒笑都能駕馭，基本上就是天生美女。

▲▼鄉民出賣37歲堂妹，高顏值讓網友全暴動。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民出賣37歲堂妹，高顏值讓網友全暴動。（圖／翻攝自PTT）

這位堂哥還加碼，出賣了10年前的照片，一雙圓圓大眼跟現在基本上沒有太大差別，只是現在又多了幾分氣質美感，甚至連女孩最害怕的素顏照戴眼鏡照，原PO都不留情地上傳，但幸好堂妹天生就超正，而且保養得宜，皮膚狀況超好超亮，素顏也很讓人傾心。

這麼美的堂妹讓許多男網友都暴動了，直接想求認識，留言提到，「大舅子，你有什麼心願需要妹婿我幫忙嗎？」、「大舅晚餐吃什麼我請你」、「像徐若瑄，保養的真好」、「不要放我老婆照片，謝謝」、「妹婿來報到了」、「37也太會保養」、「超正，氣質非常好」、「超正好嗎，看起來像22歲，又有熟女的韻味」、「已戀愛」、「這很正了吧 屌打一堆小模了」。

▼素顏膚況超好，連女孩都羨慕。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民出賣37歲堂妹，高顏值讓網友全暴動。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：PTT,表特版,堂妹,正妹

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