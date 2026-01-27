家長帶孩看IMAX電影吵整場！　美麗華道歉「超頂處理」被讚爆

▲美麗華。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對家長上周六（24日）帶著兩位年幼兒童赴美麗華影城，觀看吉卜力經典動畫《魔法公主》IMAX場，長達兩小時的放映過程中哭鬧聲不斷，引發同場觀眾集體崩潰。對此，美麗華影城昨（26）日正式發布道歉聲明，除了提供受影響觀眾票券補償外，公告中更直接點名「特定座位」不予補償，專業的危機處理贏得眾人一片掌聲。

經典神作變吵鬧地獄！家長帶童進場挨轟

事發於24日下午的《魔法公主》IMAX特別場，原本應是影迷沉浸經典的時刻，卻有一對父母帶著未滿6歲的兒童進場，兩位孩童因片中畫面受驚大哭，吵鬧聲持續整場。

事件引發網友質疑，影城未嚴格落實電影分級制度，且家長在孩童哭鬧時也未帶離現場，責任重大。面對滿肚怒火的觀眾，影城昨日發出長文道歉，承諾將檢討內部流程，從源頭確保觀影品質。

補償方案誠意滿滿：點名「肇事者」拒賠

美麗華影城26日宣布，凡持有當日該場次票根的觀眾，皆可於指定期間內領取兩張IMAX電影兌換券，展現極大誠意。不僅如此，補償公告特別註明「除I排22、23、24、25號座位不適用本補償方案外」，等同於公開點名該對影響秩序的家長。

此舉讓網友們大讚影城「明辨是非」，認為不該讓造成問題的人領取補償，甚至有網友提議，將該對父母列入黑名單，避免再有受害者。

影迷大讚危機處理：這才是頂規影城態度

消息傳出後，網友們紛紛回應，「謝謝你們願意正視問題，處理態度給讚」、「直接把I22-25點名出來不補償，超讚的啦」、「明明不是影城的錯卻扛下來，受我一拜」、「魔法公主真的不適合幼童，內容太震撼了」、「看到肇事座位沒得領我就安心了」、「危機處理範本」、「當時在現場的人真的很衰，拿到兩張補償算有安慰到」、「美麗華IMAX廳真的是最頂規享受」。

