外型決定人生！肥宅2年減重30kg變「陽光型男」...學妹告白女友GET

▲他高中以前是個體重破百的肥宅，靠著運動在2年內減到70公斤，人生變得多采多姿。（圖／網友授權提供）

網搜小組／綜合報導

外型的美醜會影響人的際遇嗎？一名PTT網友在八卦版上分享他的親身經歷，高中以前的他是個不折不扣的肥宅，朋友不多，更沒有女生願意親近他，甚至在學校還會被霸凌，高二時身高抽高，他也趁長高期發奮運動，在短短2年內就減了30公斤，馬上有學妹跟他告白，讓他感慨一個人的外型真的會決定他的人生。

該名網友在八卦版上發文，他認為這個世界就是喜歡「長得好看的人」，無論是求職還是求學，同儕、老師和主管都比較願意給好看的人機會，「你要嘛就是讓自己才華耀眼到蓋住外型缺陷，不然就是積極運動讓身材變好，體脂低的人往往不會難看到哪去。」

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▲減重之前的他外表不討喜，根本沒什麼朋友，甚至還被霸凌。（圖／網友授權提供）

高中以前的他是個體重破百的小胖弟，連現在回頭看都覺得是個「陰沉死肥宅」，那時候的他沒什麼朋友，根本沒有女生想親近他，更別說是交女友了，還因為個性不討喜被霸凌，永遠都沒辦法和同學玩在一塊。高中時身高抽高，加上他發憤運動，體重在2年內就從破百降到70。

瘦下來之後，馬上有學妹向他告白，順利交到第一個女朋友，他也發現整個人生突然變得多采多姿，「以前黑白人生瞬間變彩色，不只是有女生喜歡，朋友也變多、社交圈變廣」，讓他不禁感嘆，「你的外型決定人生」這話真的不是幹話。也鼓勵身材較圓潤的網友們快出門運動，「自己的人生要自己掌握！」

▲瘦身成功後不僅人緣變好，也順利交到女朋友。（圖／網友授權提供）

網友們看到他貼出來的對比照都不敢置信，直呼根本是2個不同的人，「這不同人吧」、「怎麼發別人照片～他跟你有仇喔」、「扯！變化也太大」、「不要故意拿不同人照片來勵志」、「真的差很多，了不起」、「根本不同人想騙我」、「瘦不一定有異性緣，但胖一定沒有」、「第一張蠻討喜的，不過胖瘦看不出是同個人啊」。

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