生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

▲▼高鐵N700ST未來的新家「第二車輛檢修廠」，今舉行上梁典禮。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／高雄報導

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部前部長賀陳旦明（29日）將與公民團體召開聯合記者會，質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵，並向行政機關下辯論戰帖。交通部長陳世凱今表示，賀陳旦曾任交長，交通部數據有沒有過度美化他應清楚，「他在部長任內數據有被美化過嗎？應該不會。」

交通部擬推動北宜高鐵引發民間質疑，賀陳旦明天將與公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥學會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體召開記者會，重申民間對於多元方案納入的期待，並釐清相關誤謬訊息，同時盼望相關行政機關出來一起辯論。民團也質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。

交通部長陳世凱今出席高鐵第二車輛檢修廠上梁典禮受訪時表示，交通部歡迎各方面理性、且依據事實的討論，「賀陳旦部長曾經擔任交通部長，交通部的數據有沒有過度美化，他應該相當清楚。他在部長任內，所有數據有被美化過嗎？應該不會。」

陳世凱指出，交通部與鐵道局所提出的數據都有依據，交通部所有同仁包括鐵道局在內，不只是鐵道專業，還邀請許多專家學者共同進行評估，並不是只有少數人在做判斷。因此，這方面的專業與理性評估，他認為不需要被質疑。他也歡迎賀陳旦及所有關心高鐵延伸或交通建設議題的人，大家理性、務實地一起來討論這些事情。

至於高鐵延伸到屏東，有部分民眾認為屏東站地處偏遠，銜接墾丁或恆春不容易，陳世凱回應，高鐵已營運將近20年，除了迎接新車輛之外，交通路網與路線本來就應該要逐步往前延伸。

他說，交通部的原則很簡單，在工程技術可行、國家預算能夠負擔的狀況之下，交通部支持高鐵能夠穩健延伸。至於設站地點，希望能夠均衡台灣，而高鐵也確實做到了均衡台灣的目標。

陳世凱強調，過去大家看到桃園青埔站，當時那裡似乎沒有太多民眾居住，但現在青埔站已經成為一個新的都市。同樣地，左營在過去於高雄，也不是那麼市中心的地方，但因為高鐵站的設置，現在已經成為新的市中心。

陳世凱認為，高鐵的功能除了輸運之外，對於均衡台灣人口移動與都市發展其實有很大幫助，因此高鐵建設都會審慎考量，會一併納入都市發展問題。

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

前宜蘭縣蘇澳鎮長李坤山，於本月26日辭世，享壽87歲。李坤山為蘇澳第十三、十四屆鎮長，為現任蘇澳鎮長李明哲的父親。

