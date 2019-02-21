SUBWAY生意冷卻隨處可見！　網怨吃不飽...內行揭「必點美味聖品」

▲SUBWAY。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

連鎖速食店SUBWAY在台經營多年，人氣卻不像其他速食店旺，但有網友發現常常可在路上見到他們的身影，好奇其競爭力及屹立不搖的秘密。對此網友提出不同看法，有人表示因為「不划算」所以比較不吸引人，但也有內行人透露「餅乾」才是主體，而且潛艇堡營養程度頗高，不能跟其他速食店比。

一位網友日前就在PTT八卦板上發文，他表示發現SUBWAY通常都是開在學校餐廳裡，或是街上不起眼的邊緣角落，店裡燈光昏黃，食物也沒有特別有特色或是優惠，而且吃了不太會有飽足感，但是卻在台灣屹立不搖，好奇他們在台灣速食界立足的秘密。

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不少網友也都有相同疑惑，表示常常看到店員比客人多的情況，「台北市的都沒什麼人，不曉得怎麼活的」、「上次去吃也有這個疑問，坐了1小時就我一個客人，看店員3、4都在聊天，感覺很虧錢啊」。

▲有網友認為取消飲料喝到飽就降低消費意願了。（圖／SUBWAY）

對此有人點出冷清關鍵，不外乎就是「不划算和取消飲料喝到飽」，「男生要吃飽的話，12吋點下去我還是覺得太貴」、「一個套餐set 200塊，我覺得很貴」、「在美國份量超大價錢合理，台灣就...」、「自從垃圾飲料不能喝到飽之後已經沒有存在意義了」、「飲料明明成本那麼低，搞不懂為何要把無限續停掉降低吸引力」、「店員臉臭得跟屎一樣」、「台灣吃不慣冷食吧」。

不過也有人提出不同意見，認為SUBWAY健康營養，不能和其他速食店比，「不加醬和醃漬物的話還蠻健康的」、「早餐還不錯，牛肉滿滿」。另外也有內行人表示「餅乾」才是招牌，「專門吃餅乾的」、「餅乾只吃過一次，但真的好吃」。

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