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武陵農場櫻花季27日結束　交管不再延續

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▲武陵農場櫻花季27日結束，交通管制將到27日結束，公路總局四區養工處表示，228連續假期不會再延續交通管制。（圖／記者游芳男攝）

▲武陵農場櫻花季27日結束，交通管制將到27日結束，公路總局四區養工處表示，228連續假期不會再延續交通管制。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

7日大年初3登場的武陵農場櫻花季，將持續到27日，因花況佳，吸引大批遊客。但周邊道路實施交通管制，除訂房客外，一般遊客得搭客運專車或團體預約 ，無通行證小客車不得進入，不過，交通管制將到27日結束，公路總局今天表示，228連續假期（2月28日到3月3日）不會再延續管制。

公路總局四區養工處表示，因沒有賞花專車，因此相關道路管制結束，不過，重要交通路況還是會隨時告知。武陵農場櫻花季雖然結束，但農場裡還有蘋果花等盛開，還是會有遊客，該處會做好疏導，也提醒用路人配合。

因應武陵農場櫻花季，公路總局比照往年，規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，場內總量管制每日進場人數人6千，包括住宿遊客 1千800人及一日遊遊客4千200人，其中一日遊遊客分為團體票1千人及搭乘公共運輸散客3千200 人。

住宿遊客需憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制等，台7線及台7甲線等聯外道路沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等。

四區養工處說，因宜蘭離台北近，不少遊客經由宜蘭上山，在宜蘭轉運站、羅東轉運站搭車外，三星鄉公所特別在三星運動場設搭車點，方便遊客，還有市集及摸彩等，因遊客多，中途在大同鄉南山休息站，順道採購高麗菜等特產，也創造花季商機。

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關鍵字：宜蘭,武陵農場,櫻花季,交管解除

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