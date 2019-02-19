富商稱「有車有房就缺女主人」　「白睡一年」美容師告性侵

▲一名美容師在臉書上認識自稱來自台中的王姓富商，對方聲稱有豪宅名車，就缺一位女主人，只是兩人首次約在工作室當晚就發生關係。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名美容師平日經營一家美容工作室，她在臉書上認識自稱來自台中的王姓富商，對方聲稱有豪宅名車，就缺一位女主人，只是兩人首次約在工作室當晚就發生關係，一年多後兩人交往無疾而終，她沒嫁成對方也沒娶成，美容師認為遭到玩弄，憤而控訴對方性侵。檢方調查後發現美容師的證詞仍有疑慮之處，也查無其他性侵跡證，因此對王男以不起訴結案。

美容師指控，自己經由臉書認識王男，2018年的1月，王男與她相約在自己的美容工作室第一次見面，就對她性侵得逞。她對檢警表示，當天晚上，王男是10點多過來的，由於工作室已經收工，因此當時並未有其他客人在。兩人一開始只是聊天，王男提及自己已退休、坐擁千萬豪宅、2年換一部車、定存500萬名下還有土地，更對她表示想找一位女主人，結束之後兩人即休息。

王男對此則表示否認，他辯稱第一次見面他是從台中開車過去，交往後發生很多次性關係，第一次見面時有無發生性關係，已經不記得了。檢警問美容師為何不請請王男回家休息？美容師說，因為當時聊完天已經很晚了，王男又遠從台中過來，於是，她便讓王男在工作室的美容床休息，由於，美容床跟她睡覺處都在同一樓層，只有10坪左右，美容床與她的床之間還有隔簾，她就請他自便。

美容師說，哪知睡到一半王男就爬上她的床，想要求歡，她抗拒說這樣太快了，「不要這樣對我」，當時她很累，沒有力量抵抗，王男也因此性侵得逞。她問王男為何要這樣對她，王男說將她當成老婆，所以才不客氣了，事後王男躺在她旁邊一起睡覺，只是沒過多久，王男又對她進行第2次性侵，2次都是射精在體內，隔天天亮離開前，王男還說，若美容師不願當他老婆，他就要去死。

檢方懷疑，小美聲稱遭性侵，卻於當下繼續與王男同床休息，所述已有可疑之處。又事發後未立即報警，也沒去醫院驗傷，案發距今已1年之久，實難再取得王男施以強制力的跡證。小美聲稱曾向新竹地院聲請核發保護令，然該案訊問筆錄及保護令裁定內容，全未提及性侵害之事，新竹檢方認為，此案的證據仍有疑慮，因此全案不起訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！