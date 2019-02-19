感受鹽水蜂炮震撼威力　5人遭炸傷仍喊：下次還要來！　

地方中心／台南報導

元宵民俗盛事「台南鹽水蜂炮」馳名國際，每年都吸引了數十萬名遊客前往觀看，2019年的鹽水蜂炮18日上午8時在鹽水武廟前進行啟炮儀式，現場有許多裝備齊全的遊客搶著體驗震撼快感，但仍有不少民眾遭炸傷，傷勢集中在臉部及腳部，截至18日晚間10時30分，已有5位民眾受傷，所幸治療後都是輕傷並無大礙，而其中一位遭炸傷的女子不畏蜂炮表示，明年還要來玩。

▲台南鹽水蜂炮是全球最佳10大慶典活動，市長黃偉哲在鹽水武廟廣場前點火啟炮，晚上則是重頭戲蜂炮，展現震撼威力與美感。（圖／記者林悅翻攝）

鹽水蜂炮是台南一年一度的盛事，素來享有「北天燈，南蜂炮」的美譽，遠近馳名，而2019年的活動吸引了超過20萬人次參加，大家全副武裝，全身包緊緊，但仍有民眾防護不夠遭蜂炮炸傷，還有人眼睛灰燼彈到，緊急送到鄰近醫護站治療，所幸都是輕傷沒有大礙。

▲女子遭蜂炮炸傷，下巴撕裂傷送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據台南市衛生局醫護站統計，截至18日晚間10時30分，共有5名傷患前往救護，一名僅頭部穿戴裝備的女子左腳遭炸傷，她表示，已經全身包緊緊了，只有腿沒有做防護，事發當下，還躲在柱子後面，沒想到一個蜂炮直接衝過來在腳邊炸開，她形容「就像被石頭砸到一樣」。雖然遭到炸傷，但這名女子仍表示下次還是會再來玩，體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅，但一定會做好防護措施。

▲40歲女子左腳遭蜂炮炸傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，一對路過情侶遭到蜂炮流彈波及，造成臉部燙傷；而一名女子則是眼睛有異物（砲灰），以上4人皆僅接受現場醫護簡單治療無後送；此外，傷勢最嚴重的一名40歲女子炸傷，造成下巴撕裂傷，送往衛福部新營醫院治療。

鹽水蜂炮活動將持續2天，消防局呼籲民眾，19日的蜂炮規模將會更大更刺激，請務必裝備要齊全，切勿輕忽，才不會尚未體驗到鹽水蜂炮的特色，就遭炸傷送醫，留下遺憾。

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