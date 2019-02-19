婦晨運後要買菜過元宵　路口遭撞噴飛60公尺身腳分離慘死

記者李忠憲／台中報導

元宵節竟永別！陳姓老婦19日清晨運動後，走斑馬線過馬路準備到菜市場買菜，與家人過元宵，卻遭一輛小客車直接衝撞，彈飛60公尺後當場慘死。警方調查，肇事駕駛初步排除酒駕，將調閱監視器畫面釐清雙方肇責後，依法究辦。

▲老婦遭撞彈飛，當場死亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

民眾19日清晨6點左右打110報案，大肚區向上路五段與工業二十八路口發生汽車撞行人車禍，警消到場後發現，66歲陳姓老婦遭小客車撞擊後倒地，身體與腳分離，內臟外露，已當場死亡。由於正值上班時間，現場也一度造成大塞車，經員警交通疏導後逐漸恢復交通。

▲肇事車駕駛自稱是綠燈直行，沒看到老婦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲老婦的雨傘等物品散落一地。（圖／記者李忠憲翻攝）

小客車38歲許姓駕駛經酒測後排除酒駕，他向警方供稱，自己在台中港碼頭工作，當時正要去上班，光線不佳，他綠燈直行沒看到有人在斑馬線上。事後，他不敢置信自己撞死人，還蹲在人行道上，不發一語。

死者兒子聞訊後也趕到現場，對於母親遭撞死悲痛萬分，他表示，母親都很早起床，外出運動後都會到這路口對面的菜市場買菜。

警方表示，肇事車右側引擎蓋及大燈軍凹陷毀損，擋風玻璃也破一個大洞。死者遭撞後，飛了約60公尺遠，其外套、鞋子、雨傘則散落在快車道，足見小客車速度不慢。目前正調閱監視器等，了解事發時交通號誌運作狀況，以釐清肇事責任。

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