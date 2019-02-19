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散客也能朝聖了！武陵櫻花季228連假「解除管制」　夢幻晚櫻接力爆發

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武陵農場櫻花季開跑。（圖／公路總局提供）

▲武陵農場櫻花季每年吸引國人朝聖，今年櫻花季管制2月27日結束，不再延長。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

備受矚目的武陵農場櫻花季，每年吸引眾多人潮前往朝聖，為維護賞花品質，花季期間訂有入場人數限額、道路交通管制等措施。目前考量天候及特有花種-紅粉佳人綻放情形綜判，今年櫻花季管制依原訂期程在2月27日結束，不再延長。228連假散客可自由入場賞花，欣賞夢幻晚櫻接力爆發的絕景。

武陵農場櫻花季開跑。（圖／公路總局提供）

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▲武陵櫻花季管制2/27結束，228連假期間，開放民眾自由入園賞花。（圖／公路總局提供）

武陵櫻花季進入尾聲，柳杉道前的昭和、紅粉佳人夜櫻觀賞區、隘口櫻花林及波浪道櫻花區讓所有遊客拍照駐足流連忘返，目前花況盛開已達到最高峰；其次為兆豐茶園區、妙高櫻花台，開花也已達到8、9成，喜歡賞櫻的民眾們千萬不要錯過這一生必遊的賞櫻景點。

武陵農場副場長胡發韜表示，根據紅粉佳人綻放情形，今年櫻花季管制依原定計畫在2月27日結束，但後續仍有其於晚櫻品種，如霧社山櫻、吉野櫻、八重櫻等，也將接力登場。228連假期間，民眾若赴武陵農場，仍可見到不同風貌的絕美景色。

除了櫻花外，油菜花現正在露營花海區閃亮綻放，青山、藍天、白雲襯托黃通通的油菜花，有如一幅美景；3月的桃花、蘋果花、紫藤也將陸續登場，讓來武陵農場的遊客們賞花不間斷。

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關鍵字：武陵農場,武陵農場櫻花季,公路總局,櫻花季

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