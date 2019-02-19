跟恩客上旅館！前戲到一半「男友急CALL」　酒店妹爆哭反悔還告性侵

▲林男遭酒店妹怒告性侵。（圖／示意圖，無關本案 ／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

一名林姓男子日前遭酒店妹「小花」（化名）指控，不僅趁她酒醉時強行將她帶出場，還把她帶到摩鐵企圖性侵，但林男反控，當時兩人本來相處愉快，是小花突然接到男友電話後，開始鬧脾氣哭泣，自己根本沒有進一步發生關係，之後還陪她一起離開。對此，台北地檢署認定林男罪證不足，對他處以不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，當時林男和朋友到酒店尋歡作樂，並點了小花坐檯，而兩人酒後便直奔附近旅館，但之後小花指控，自己當時已經不省人事，到旅館清醒後，還有以蹲在地下的方式來抗拒進摩鐵，但卻遭林男強行用公主抱抱進去，之後就被強行脫褲、揉胸，最後是她奮力用腳踹開林男，並打電話給男友求救，才逃離狼爪。

對此，林男則辯稱，當時兩人分明意識清楚，小花還先挑逗他，但就在雙方做足前戲時，對方卻突然接到男友電話，之後就開始鬧脾氣，無奈之下他也沒有更進一步動作，之後還陪著她離開旅館。對此，檢察官傳喚當天的計程車司機問話後認為，小花的意識清楚，且她的證詞與現實有所出入，因此對林男處以不起訴處分。

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