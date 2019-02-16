樂活蘭陽慶天穿　林姿妙穿客家衫做小豬造型5色粄

▲▼宜蘭全國客家日活動中，小豬造型的粄，共分5色，紅色代表健康、綠色代表長壽、黃色代表福氣、紫色代表智慧、白色代表平安，5色象徵金豬年諸事順興、諸事大吉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣「全國客家日 樂活蘭陽 慶天穿」活動，16日在五結中興文化創意園區熱鬧登場，宜蘭縣長林姿妙穿上客家衫，做創意客家5色粄，並用5種顏色、小豬造型的粄，獻上祝福。

宜蘭縣政府表示，5色粄中，紅色代表健康、綠色代表長壽、黃色代表福氣、紫色代表智慧、白色代表平安，象徵金豬年諸事順興、諸事大吉，並與現場民眾分享。

縣政府指出，農曆正月20日是客家特有「天穿日」，人們因感念女媧煉石補天免去人間災苦，每逢天「穿」之日祭祀感恩，因此流傳有「補天穿」的習俗，此舉不僅是感恩，同時也是惜福，代代相傳到今日，年代雖久遠仍歷久而彌新。

宜蘭縣政府2019年度以「感恩」、「惜福」、「做公益」為活動主軸，特別邀請耕莘健康管理專科學校團隊，結合客家米食文化，顛覆傳統「客粄」印象，創意研發出紅、綠、黃、白、紫等五種天然食材顏色製成的小豬造型粄，分享特色美食與創意。

同時，客屬總會以現代改編版客家歌舞劇「歡頭喜面慶天穿」，小哈客們接棒演出客家才藝秀，其中，憲明國小舞動花鼓「宜」客情與客家陶笛、陀螺，育才國小唱跳「月光華華」及絲竹表演「迎春曲」。

而活動也邀多次入圍金曲獎的新生代金曲客家流行天團愛客樂iColor樂團應邀表演。慶天穿日也有多元族群作客，南澳高中街頭文化社跳原民街舞，印尼愛尼yo舞蹈團、幸福女神舞蹈團有異國風情舞。

縣政府也準備九層粄、粢粑、好運糜、擂茶、牛汶水等客家美食，免費提供遊客品嚐，還有免費花布環保杯袋DIY、客家文創、環保綠市集等。另也也結合公益，發起「捐發票送福粄」、「捐發票贈樹苗」活動，受贈發票全數捐給「財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會」，現場也規劃「天穿公益捐血日」，號召挽袖捐血，為社會公益盡一份心力。