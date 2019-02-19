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正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

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▲▼正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝自臉書）

▲正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市女警許恬恬因長相甜美，常登新聞版面，更是PTT鄉民爭相討論對象，被封為正妹女警，讓網友直呼想被臨檢！近日有網友惡意將她臉書照片與2段全裸的性愛影片放在一起，直指她就是女主角，這些不雅照片、影片放在網路論壇瘋傳，讓她相當難過，即使極力澄清，仍遭網路言語霸凌，目前已對相關論壇提告妨害名譽。

▲▼正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝自臉書）

▲正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝自臉書）

許恬恬（26歲）身高166公分，警專30期畢業，從警之前當外拍女模，因被網友拍攝路邊執勤照片，甜美臉蛋、高挑纖細的身材，在網路PTT及論壇上造成暴動，被封為正妹女警；她曾受邀上電視節目表示，自己的哥哥是位相當有正義感的人，受到他的影響才會報考警專。

近日許恬恬被網友惡意地將臉書照片，與2段全裸性愛影片放在一起，直指她就是當事人，在臉書、網路論壇瘋傳；更有網友貼文說她拋棄窮男友，引起男友不滿，才報復式地將兩段性愛影片流出。

許恬恬曾極力否認自己就是影片女主角，沈重的指責這樣的網路霸凌，難過痛心，目前她已經對相關的網路論壇提出妨害名譽告訴。

▼正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝照片）

▲▼正妹女警許恬恬被網友惡意將照片及2段性愛影片放在一起，直指她是女主角，她怒告相關論壇 。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：女警,許恬恬,妨害名譽,性愛影片

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