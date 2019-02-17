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「你不要這個家我就把它毀了！」　妻疑夫外遇縱火燒屋

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▲▼緃火燒屋女子（右2）被強制送醫。（圖／記者游芳男攝，下同）▲▼緃火燒屋女子（右2）被強制送醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一女子懷疑夫外遇，17日下午，怒火滿胸情緒失控之下緃火燒屋，警消火速破門後緊急將屋內客廳、陽台火勢撲滅，隨後把反鎖房內的女子救出，女子丈夫趕回家時，女子反怒嗆「你不要這個家我就把它毀了！」讓鄰居們是紛紛搖頭，女子最後是被強制送醫。

▲▼緃火燒屋女子（右2）被強制送醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼緃火燒屋女子（右2）被強制送醫。（圖／記者游芳男攝，下同）

警方調查，17日下午1時11分獲報，在宜蘭市復興路1段1棟5層樓公寓頂樓竄出陣陣濃煙，消防局緊急調派宜蘭、員山等消防分隊前往搶救，因巷弄狹小，警方也緊急進行交管。警消趕到後發現屋門反鎖，緊急破門後，將屋內客廳、陽台的火勢撲滅，但屋內沙發等物品已經被燒毀，警消搜索屋內，發現其中一間房間反鎖，破壞後，發現一名婦人以棉被把自己覆蓋，躺在床上。

警消要將女子帶下樓，但女子遲遲不肯，並怒吼警員及警消，女子丈夫聞訊衝回家後勸女子下樓，反遭大罵「我已經警告你了，這個家你不要我就把它毀掉，是你自己不要、你自己出去的。」丈夫則說：「我不出去，你就要拿刀砍我！」女子則說「自己幹什麼事情自己心裡有數。」雙方當場互嗆。

鄰居說，這對夫妻多年前從台北搬到宜蘭，但女子常發現丈夫手機有其他女子電話及曖昧簡訊，懷疑丈夫外遇，雙方常因此爭吵，妻子也經常向鄰居抱怨。蘭市復興里長蕭壽金說，這對夫妻感情糾紛不應用此激烈手段，過去已多次聽聞兩夫妻會爭吵，但這是第一次用如此激烈手段放火燒屋。

警方說，女子放火燒毀自家房屋，恐涉公共危險罪嫌之虞，將視火調結果送辦。

ET快訊
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關鍵字：宜蘭,妻縱火,燒屋

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