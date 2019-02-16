宜蘭兒童環境教育說繪本故事比賽　童趣登場

▲▼宜蘭「兒童環境教育說繪本故事比賽」，16日在羅東鎮李科永紀念圖書館舉行，學童們分享繪本故事的過程中，讓人進入繪本故事的奇幻世界、體驗每則故事傳達的環境教育意涵，增進民眾對環境之認識及親子互動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

由宜蘭縣政府環境保護局主辦的「兒童環境教育說繪本故事比賽」，16日在羅東鎮李科永紀念圖書館舉行，在學童們分享繪本故事的過程中，讓參與的近百位學童與家長，進入繪本故事的奇幻世界、體驗每則故事傳達的環境教育意涵，增進民眾對環境之認識及親子互動。

宜蘭環保局表示，比賽時間自上午9時起至下午5時止，參賽對象有幼兒組（滿4足歲至未就讀國小之幼兒）、國小低年級組（國小1~2年級），及國小中年級組（國小3~4年級），各組取1至5名、佳作3名、入選獎2名及參加獎10名。每組第1名可獲獎金3千元，其餘名次分別有300元到2千500元的獎金。

宜蘭縣長林姿妙致詞表示，藉由參與學童生動有趣的表達，甚至自備環保性質的道具呈現環保意涵的繪本故事，可以有效轉化閱讀型式，激發學生創意才能。鼓勵孩子上台演說，也可以提升孩子自我表現的能力與勇氣。希望透過繪本閱讀準備，加深友善環境概念，同時也讓在場參與者接觸更多具有環境教育意涵的繪本故事。

環保局透過舉辦「宜居健康生活年」之環境教育主軸議題系列活動，結合宜蘭縣地方特色辦理活動讓大眾了解環境與健康的關係，用不同的形式感受宜蘭的在地環境、人文和生態之美，更希望藉由「兒童環境教育說繪本故事比賽」，誘發參與師生及親子對環境的關懷，在比賽結束後，促使師生與親子、家庭持續閱讀，進而共同參與環境保護行動，共同打造宜居、健康、好生活的生活環境