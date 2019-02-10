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竹山紫南宮春節湧20萬人潮　借還金高達6000萬！

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▲▼竹山紫南宮春節湧入大量人潮。（圖／翻攝紫南宮臉書）

▲竹山紫南宮春節期間湧入大量人潮，爭相借發財金。（圖／翻攝紫南宮臉書）

記者李忠憲／南投報導

人氣超旺的竹山紫南宮今年春節假期已吸引近20萬信眾，大家為的就是索取錢母，向土地公借發財金或還金謝神。紫南宮10日表示，春節假期至今，發財金已借出2500萬元，還金更達到3500萬，借還金達6千萬比去年增加1成。

10日是大年初六，也是春節9天連假最後一天，許多民眾準備返家迎接上班日，但仍有許多人前往竹山紫南宮希望求得今年發財好運來，廣場湧入大批人潮。廟方也準備金雞母、金雞蛋，讓信眾擲筊帶回去鎮宅平安發財，民眾也到招財進寶前轉元寶、鑽金雞孔，但大家最想做的就是向土地公借發財金，希望來年財運能旺旺旺。

▲▼竹山紫南宮春節湧入大量人潮。（圖／翻攝紫南宮臉書）

▲紫南宮現場準備金雞蛋，讓民眾索取。（圖／翻攝紫南宮臉書）

竹山紫南宮表示，春節連假至今發財金已借出2500多萬，還金謝神約3500萬，借還金6千萬比去年同期增加約1成。

紫南宮說，2月份未來還有新春活動，17日五關送錢母，19日元宵節擲平安桃、擲金錢龜，晚間有提燈踩街送錢母，20日有傳統「呷丁酒」，去年已準備高達10萬份的丁酒請大眾品嘗，今年也不會少於此數量。相關活動都會在10天前公告在官方臉書及網站，歡迎民眾上網或電話查詢。

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關鍵字：竹山紫南宮,春節,人潮,發財金

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