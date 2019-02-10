獨／3千萬「牛王」萬里撞安全島車頭爆　維修估數百萬起跳

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記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區加投路10日上午發生一起超跑事故，一輛市價2700萬元以上的紅色藍寶堅尼Lamborghini Aventador S（綽號：牛王）超跑，自撞安全島，車頭毀損，安全氣囊爆開，駕駛和乘客兩人無大礙，酒測值為0，初估維修費數百萬元起跳。

▲ 三千萬藍寶堅尼自撞安全島，車頭毀損「維修費數百萬起跳」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

駕駛向警方供稱，「我一時晃神，才撞上去」；當時這輛車行經萬里往金山的北濱公路上，已經接近萬里溫泉飯店區，突然往內側撞上去安全島，幸好沒有造成其他的傷害。

這輛超跑上有2名男子，其中駕駛29歲，2人態度從容，面對《ETtoday新聞雲》記者的提問，低調不願意多談。

根據車輛的外型，查出這輛車應該是坊間稱為「牛王」的藍寶堅尼，從2017年起引進台灣，訂價在2700萬元以上。（註：如果有錯誤，歡迎讀者來函指正。）

牛王小檔案：

品牌：藍寶堅尼 Lamborghini

型號：Aventador S

引擎：6.5升V型12缸自然進氣引擎

馬力：740hp

扭力：70.4kgm

車重：1,575Kg

變速箱：7速ISR單離合器自手排變速系統

0-100公里：2.9秒

極速：350公里/小時

售價：2700萬元↑

▼ 3千萬「牛王」萬里撞安全島車頭爆，維修估數百萬起跳。（圖／翻攝自「北海岸全民聯盟公社」，下同）