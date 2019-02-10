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不顧禁令「一周看2次A片」　性侵犯緩刑飛了

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▲▼圖為2013年兩岸警方聯手打擊在網路散布兒童色情犯罪項目。色情網站,A片,色情圖,性犯罪,裸照。（圖／CFP）

▲性侵犯違背檢察官禁令偷看A片，緩刑遭撤。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

男子王俊翔性侵夜歸女子遭法院判2年，緩刑4年，他竟不顧檢察官下禁令，每個禮拜看A片還深夜未歸，遭撤銷緩刑。王男辯稱看A片是生理需求，沒有傷害別人，但台中高分院不這麼認為。法官審酌王男一再違反規定，多次警告不聽，可見緩刑已不足以矯正自我控制低落性格，裁定抗告駁回，只能乖乖吃牢飯。

判決書指出，有妻兒的男子王俊翔從事房屋仲介，2016年5月某日凌晨3時，他在豐原區騎車發現1夜歸美女，上前搭訕要電話不成，竟尾隨對方到住處後性侵得逞。王男一審遭依強制性交罪判3年2月，他不服上訴並分期賠償對方90萬元，法官認為他無前科並有誠意，改判2年並宣告緩刑4年，讓王男免於進牢。

執行檢察官可沒輕易放過，對王男下宵禁及色禁2命令，除了每天深夜10點到隔日早上6點不得外出外，也不得看色情影片，以免引發他再犯念頭。王男欣然同意，但2018年3月至4月間，觀護人打電話查訪王男卻沒人接電話。他事後辯說，當時是到醫院照顧生產妻子及孩子，檢察官命對他測謊，他才坦認，還講出自己每周看2次A片，都是沒特殊劇情、內容單純的。

檢察官先對王男警告，除要求他每周應向轄區派出所報到1次外，也將他配戴電子腳鐐，結果事過3個月，王男竟有2度沒到派出所報到，2度逾時未歸。同年9月，王男的電子腳鐐發出異常訊號，工程師確定是外力拉扯或碰撞導致鬆開。檢察官認為他屢勸屢犯，違反禁令，向法院聲請撤銷緩刑獲准。

王男不甘要入獄，向法院提抗告，辯稱看A片是生理需求，沒有傷害別人，也已戒掉；逾時未歸是因為工作加班，腳鐐鬆開則是騎腳踏車不小心踩空損壞，並非蓄意，聲請維持緩刑。

但法院認為，王男不斷違反規定，多次警告勸導無效，事後還找理由辯解，可見他沒有反省之心，緩刑也達不到矯正他自我控制低落性格，因此駁回上訴，讓他乖乖吃牢飯。

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關鍵字：A片,宵禁,性侵,強制性交,緩刑,檢察官,台中高分院

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