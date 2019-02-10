韓粉控旗津烤鳳螺一盤500！　店家怒打臉「他拿分菜碟子裝」：絕對提告

地方中心／高雄報導

一名韓粉8日PO文指控，旗津一家海產店烤鳳螺一盤要價500元，鳳螺卻只有2個花生米大，當場傻眼覺得被騙，文章引發網友眾怒。對此，店家則出面反控，根本是民眾故意拿分菜的小碟子裝，意圖惡意抹黑，如果不刪文，不排除會找律師提告。

▲韓粉PO文指控店家，但卻遭店家痛批根本是惡意抹黑。（圖／翻攝自「韓國瑜鐵粉後援會」臉書，下同）

一名邱姓網友8日深夜10時許發文指控，自己為了支持韓市長，6日初二邀好友大小10人同遊高雄，先到美濃摘番茄，再逛旗山老街，晚上夜宿六龜，隔天初三拉車到鼓山前往旗津時，中午隨便找了一間「旗津海產店」用餐，未料點9道菜，其中一道烤鳳螺「真的讓我們很傻眼，平均大約2個花生米大小，最離譜的是最小的就一個花生米大，一斤600元，一盤要價500元。」

原PO稱，當時結帳還特地問老闆，外面展示的鳳螺比上桌的小顆，對方竟回「你又沒有說，沒說就照我們的處理了！」且生意很好卻沒有開立統一發票，讓他們一家人覺得離譜，像被當盤子欺騙，因此決定將照片和過程PO上網，並公布惡質店家，最後還附上自己的聯絡資訊。照片中，他在個人餐盤中擺了11顆鳳螺，一旁還放了開瓶器比對，紅圈圈起的鳳螺尺寸明顯小號許多。

貼文一出，立即引發網友熱議。對此，店家也氣得表示，根本就是民眾拿分菜的碟子裝，然後惡意抹黑，並直言如果真的是那一小盤賣500元，就真的該關門了，而店家也表示，當時網友沒有特別交代要大顆的，所以撈起來就進去煮了，也沒有特別篩選，果有特別吩咐要大顆要小顆，我們會再選。此外，店家也說：「如果該名網友不澄清，也不把那網頁下架，絕對會找律師提告。」

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