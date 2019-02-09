環保局春節前後總動員　台南市環境整潔過好年

▲今年春節台南市環保局清潔隊，年前年後總動員，讓市民度過整潔乾淨的新春假期。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年春節台南市環保局清潔隊，年前年後總動員，2月3日小年夜適逢週日原為停收垃圾，全市清潔隊當天加班收運垃圾；初四恢復收運再度全員加班收運，總計國家清潔週及春節期間動員8159人次、4120車次，清除16717公噸垃圾，讓市民度過整潔乾淨的新春假期。

環保局長林淵淙嘉勉所有清潔隊員，秉持專業精神，展現更優質的服務品質，完成春節期間加強垃圾清運的工作，維護大台南市的乾淨環境。

春節假期為落實資源回收達到垃圾減量目標，林淵淙局長感謝市民支持春節垃圾清運政策。過年前國家清潔週年終大掃除，除了清理環境並清除廢家具、廢家電、修剪樹枝等巨大垃圾。只要事先聯絡環保局各區隊或里長，均由各區清潔隊依排定時間清運，順利完成任務。初一至初三停收垃圾期間，市民配合將垃圾儲存在家中，保持住家內外整潔，充分展現低碳城市的環保素養。

環保局統計，1月28日至2月3日國家清潔週期間，全市清運10922公噸垃圾；2月4日除夕出動1169人次、578車次，清除2139噸垃圾，比與去年除夕的垃圾量2118公噸，增加21噸。初一至初三暫停清運垃圾，惟為確保市內風景區環境整潔，仍派出清潔隊員機動清運。2月8日(初四)恢復收運，出動1367人次、725車次，清運3,250公噸垃圾，比去年初四的3,331公噸，減少81公噸。

環保局長林淵淙表示，感謝市民持續垃圾分類及資源回收，減少垃圾量，落實簡約新生活的環保政策，共同營造優質環境品質，攜手邁向低碳城市。