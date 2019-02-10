16歲奇寶少女遭毆噴血！粉絲狂蓋加油樓　網友媽媽心疼：心像被撕裂

地方中心／台南報導

台南一名16歲少女為了賺取學費，裝扮成「奇寶恐龍」不定時在台南、台中各街頭出沒，帶給大家歡樂，不料8日晚間竟遭人襲擊，導致鼻樑流血、頭暈，引起社會大眾關注。許多民眾紛紛湧入粉絲專頁替少女加油打氣，「妹妹加油，身體不行別硬撐，我們大家都挺妳。」

▲網友蓋加油打氣樓。（圖／「奇寶恐龍來了」粉絲專頁）



回顧事發當天，少女在台南大東夜市表演的時候遭不明人士揍了一拳，當場鮮血狂噴、頭暈，還有鼻樑快斷的錯覺。她雖然眼睛部分有露出來，但穿著笨重的恐龍裝無法立馬回頭看到底是誰下的手，就這麼讓施暴者逃逸，且當下並無監視器，也沒有目擊者，舉證相當困難。

事情曝光後驚動了台南市長黃偉哲，除要警察局對案子依法查處外，也指示社會局去了解，市府是否有可以協助家庭的地方，主動提供女學生協助。黃偉哲表示，感到非常遺憾，女學生是堅強的孩子，除了自籌學費外，也擔任流浪動物認養志工，做很多社會公益的事，是很有愛心的人，希望她不要對社會失望。

據了解，這位16歲女學生是隔代教養的孩子，家境困頓，但她並不懷憂喪志，反而更加堅強獨立。目前就讀台南市一所高職一年級，因學校即將開學，又要繳1萬多元學費，才會利用年節假日在人潮聚集的場所賣力表演、賺取學費。

▲小妹妹開心與奇寶恐龍擊掌。（圖／李小姐提供）



有名李姓女網友心疼少女遭遇，在爆廢公社PO文表示，某次家庭出遊見到穿著恐龍裝的少女，剛好女兒也愛恐龍，且紙牌上寫著16歲求學費，因此給予她加油打氣，沒想到居然看見少女被攻擊的新聞，當下很氣、難過「一個靠自己賺學費的小女生，為什麼會被一堆心理變態的人攻擊」。

女網友說，「如果我女兒也這麼懂事，卻還這麼被欺負，那種心就像被撕裂的痛，我真的沒辦法想像，希望如果有人碰到這個小女孩，能不吝嗇的給她加油打氣。」

對於大家的關心，少女在粉絲專頁回覆，「謝謝各位的關心，你們有留言給我，真的很謝謝您，但是太多訊息沒辦法一個一個回覆，真的很抱歉，謝謝今天有給我打賞金的各位，各位晚安，愛你們。」

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