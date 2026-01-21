　
社會 社會焦點 保障人權

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉近期成為熱門打卡點！寶山國小與寶山福德祠旁，共約8.5公頃的百日草花田正值盛放期，五彩繽紛的花朵宛如大地調色盤，吸引大批遊客前往賞花。然而，美景當前卻出現令人痛心的景象：部分遊客為了拍照，直接踩入甚至摘取花株，導致花田多處被踐踏成光禿小徑，美麗花海頓時失色。

這片絢爛的花海，其實是農民在二期稻作收割後，為滋養土地所種植的「綠肥作物」。位於寶山國小旁約5公頃、寶山福德祠旁約3.5公頃的土地上，繽紛的百日草隨風搖曳，將田野染成一片夢幻畫布。原本意在休耕養地，卻意外造就了吸引人潮的壯觀景致。

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞踏出一條路。（圖／圖米諾斯提供）

可惜的是，隨著人潮湧入，不文明行為也隨之出現。現場觀察發現，不少遊客為了拍攝「置身花海」的角度，直接踏入田間，將茂密花叢踩出一條條小徑，更有多處花株被踩得東倒西歪、泥土裸露。粗略統計，兩處花田至少有12區塊遭嚴重破壞，宛如「癩痢頭」般突兀。

更誇張的是，竟有遊客伸手大把摘花，打算帶回家欣賞，讓其他在田邊規矩賞花的民眾直搖頭。這些行為不僅破壞景觀，也辜負了農民善意種花、與眾分享的美意。

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

長期關注生態的攝影師米諾斯表示，這類綠肥花田是農地休養生息的一部分，更是共享的自然美景。他呼籲，拍照不一定要走入花叢，利用錯位、或從田埂高處俯拍，同樣能捕捉人與花海的美麗互動。每個人都應具備公德心，珍惜這片免費開放的美景，讓花期能夠完整延續，後來的遊客也能欣賞到同樣震撼的畫面。

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

▲彰化芬園鄉8.5公頃花海遭踩踏破壞。（圖／圖米諾斯提供）

