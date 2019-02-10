台中魚市場「非現撈」當「現撈」賣　員工檢舉竟反遭記大過

▲台中魚市場傳出員工檢舉弊端，卻反遭記大過。（圖／翻攝台中魚市場臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中魚市場某員工看不慣部分拍賣員疑似勾結承銷商，將不明魚貨混入拍賣，2018年向公司檢舉，反遭記大過處分，怒告相關主管瀆職、背信。台中市政府表示，經調查發現該公司確有作業流程不周延及部分人員疏失，已請公司盡速改善，並建立完整作業規範確實執行。

台中魚市場公司為魚貨批發集散地，卻有部分拍賣員疑似勾結不肖承銷商，將不明魚貨插隊拍賣，讓不知情盤商用現撈價格買到非現撈魚貨，消費者權益受損外，漁民新鮮魚貨無法快速拍賣，也影響其收入。其中一名男員工看不過去，2018年中向公司檢舉惡行，卻遭公司以「損害魚市場名譽」記大過處分，他火大向地檢署提告相關主管瀆職、背信。

▲▼台中魚市場部分拍賣員疑似勾結不肖承銷商，將非現撈魚貨混入現撈拍賣。（圖／翻攝台中魚市場臉書）

據了解，台中魚市場是由中華民國漁會與台中市政府共同持股經營，是台中最大魚市場，與隸屬台中區漁會的梧棲魚市場一起經銷台中魚貨。魚貨如果品質相當，排前面拍賣的價格最好。現撈魚貨也高於非現撈，價差約1到2成。魚貨若存放冷凍庫，隔天鮮度就會變差，若流標改議價更可能腰斬。

▲現撈魚貨與非現撈有一定價差。（圖／翻攝台中魚市場臉書）

台中魚市場公司對此表示，近日會決定是否懲處失職人員，初步決定撤銷該名員工的處分，但希望對方能撤銷告訴。

台中市經發局表示，2018年6月21日收到員工親持檢舉資料，經調查查核後發現該公司確有作業流程及部分人員疏失，市府已請公司盡速改善，及建立完整作業規範並應確實執行。目前魚市場新經營團隊及總經理甫上任1個月，相關改善方案將於下次董事會提出。另外，該公司已召開人審會撤銷該名揭弊員工大過，至於是否懲處疏失人員，目前由公司新任管理階層全面了解案情後再行決議。

【更多新聞】

►偷吃嫩小三拍性愛影片被抓包 他沒事她判刑

►軍人騎機車疑超車釀禍 頭撞石柱送醫不治

►鬧人命還不負責？ 男害高中生女友懷孕險被關