酒店妹哭窮：我牙醫系畢業！　富商心疼砸「200萬」慘被當提款機

▲酒店妹向富商謊稱自己是台大牙醫系畢業，不得已才下海工作。（圖／示意圖，無關本案／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

一名在酒店擔任公關的女子「小花」（化名），向富商「阿傑」（化名）謊稱自己是台大牙醫系畢業，是因為經濟困難才會下海當酒家女，讓阿傑聽後大為心疼，前後掏了200多萬給對方買學習器材、進修，而他直到多年後才發現，這一切不過是小花一手策畫的騙局。

根據《蘋果日報》報導，阿傑於2016年7月間在酒店認識年輕的小花，而兩人喝了一些酒後，他便問對方為什麼會到酒店上班，小花則告訴他，自己其實是台大牙醫系畢業，而且也有牙醫師執照，但因為生活貧窮困難，沒辦法繼續進修，只好下海賺錢，早上再繼續在醫院實習。

阿傑聽完小花的故事後，感到大為心疼，前後陸續拿出200多萬要讓對方繼續進修、開牙醫診所，甚至贖身，而小花每次和他借錢時，都會拿著一件白袍匆匆忙忙的出現，也因此更讓阿傑對她的身世堅信不移，而整起事件直到2年多後，阿傑才輾轉得知小花不過是牙醫診所的助理。

阿傑知道真相後，氣得對小花提告。對此，小花則辯稱，自己確實不是牙醫系畢業，但阿傑是自願幫她贖身，但檢察官調閱兩人對話紀錄後發現，她的確有用進修等理由和對方要錢，因此依詐欺罪將她起訴。

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