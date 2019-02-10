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春節連假期交疏台南警察總動員　暖心拜年大Fun送獲好評

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▲農曆春節9天連假，台南市警局24小時不打烊，針對西羅殿廟會遶境、市區各大觀光景點及高速公路北上高乘載管制，全力管制疏導，讓交通順暢，深獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農曆春節9天連假，台南市警局24小時不打烊，針對西羅殿廟會遶境、市區各大觀光景點及高速公路北上高乘載管制，全力管制疏導，讓交通順暢，深獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節連假，台南市警局24小時不打烊，其中最艱鉅的交通疏導管制工作，就是西羅殿廟會遶境及高速公路北上高乘載管制，交大隊長及副大隊長均親自指揮疏導管制，除親切向民眾問候新年快樂，並宣導員警連假期間，面對市民仍應拿出最好的服務態度與最溫暖笑容，向民眾祝賀新年快樂，暖警行為深獲好評。

交大指出，西羅殿廟會遶境神轎有50頂，陣頭有150個，人數更高達1萬5千人，造成市區主要道路西門路、海安路、金華路、民生路、民權路多處壅塞。而高速公路高乘載管制工作，更是會造成平面道路廻堵，面對此一艱鉅工作，市警交大隊長及副大隊長均親自前往指揮疏導管制。

▲農曆春節9天連假，台南市警局24小時不打烊，針對西羅殿廟會遶境、市區各大觀光景點及高速公路北上高乘載管制，全力管制疏導，讓交通順暢，深獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南「月津港燈節」及「西羅殿廟會遶境」活動與9大風景區均湧入大量出遊之人、車潮，市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗252處，出勤5176人次警力，以維持轄區風景區與各主要道路交通順暢。

▲農曆春節9天連假，台南市警局24小時不打烊，針對西羅殿廟會遶境、市區各大觀光景點及高速公路北上高乘載管制，全力管制疏導，讓交通順暢，深獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局成立春節連續假期交控中心，並整合市府交通局、工務局、公路總局工務段及國道高速公路局交控中心，指定專人24小時監控轄區易塞車路口、重要交流道周邊及聯絡道路車流，隨時監看車流並掌握交通壅塞路段，利用端控制號誌秒數，且在第一時間調度派員前往現場指揮疏導車流與路況排除，同時充分利用LINE交通群組，互相聯繫及臉書粉絲專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通警察大隊勤指中心與各分局勤指中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間，警方亦主動上線警察廣播電臺插撥路況、替代道路資訊170則及提供地方廣播群組託播即時路況共計298則，善用廣播，發揮功效。

▲農曆春節9天連假，台南市警局24小時不打烊，針對西羅殿廟會遶境、市區各大觀光景點及高速公路北上高乘載管制，全力管制疏導，讓交通順暢，深獲民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，2019年春節連續假期，警察局在各風景區、車站、重要聯外道路等均派有員警指揮疏導，員警執勤認真，台南市交通均屬順暢，另為使民眾行車更安全，亦針對各項重大違規加強取締，對輕微違規則採勸導方式或立即排除。

市警局強調，春節假期交通得以順暢，歸功利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，讓民眾安心、開心、平安出遊。台南市警局長黃宗仁，對全體警察及義交、民力等交通尖兵，於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升台南市交通環境及用路人行的安全；也感謝民眾於交通較壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同營造台南市「交通順暢平安」優質行車環境。

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關鍵字：春節,連假,交疏,台南,總動員

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