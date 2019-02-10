神明說：新年財運亨通！嫩媽「接雲寺」求財秒靈驗　回家路上爽刮中300萬

▲新年到，彩券行正夯。（圖／記者張凱喨攝）

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新年到財神到，許多人會買刮刮樂試試手氣，還有人先特地前往宮廟祈求財運。一位20多歲的年輕媽媽回娘家時，帶著兒子先去附近的寺廟，求平安也問財運，得到「新年財運亨通」的答案。回家途中她經過彩券行，便用兒子生日挑了一張11號的「金麻將」，最後發現真的刮中頭獎300萬元，讓嫩媽相當激動。

據新北市「金吉利彩券行」簡姓店員表示，刮出大獎的客人是一位年約20多歲的年輕媽媽，當天她帶兒子回娘家，先去附近「接雲寺」拜拜，除了祈求自己及剛滿1歲的寶貝兒子整年平安，也特別詢問神明關於自己的財運，得到「新年財運亨通」的答案。

嫩媽拜完後，準備要回家時，途中經過鄰居的彩券行，想起剛才拜拜祈求出「財運佳」，就決定要試試手氣。當時，她進到店裡看到自己最喜歡玩的麻將型刮刮樂海報，就用兒子的生日，買一張11號的「金麻將」刮刮卡，刮完後請店家協助確認，沒想到竟然真的刮出頭獎300萬元。

嫩媽當場抱著寶貝兒子，激動地大喊「真的中了、真的中啦！」不敢相信自己就是那個幸運兒。台彩今年推出多款刮刮樂吸客，其中「金麻將」有許多忠實彩迷，每張新台幣300元，共有8個頭獎300萬元，統計至2/9為止已刮出3個頭獎。

另外，嫩媽前往祈福的接雲寺，是一間很有名的觀音廟，許多政商名流逢年過節都會攜家帶眷來這裡祈福，連總統蔡英文及前總統馬英九也會前往參拜，一直以來都是香火鼎盛，而且聽說相當靈驗。