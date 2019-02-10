春節拚聲量！蔡英文拜年、柯文哲找YouTuber　全輸放假的韓國瑜





▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

10日是農曆春節連假最後一天，春節期間努力拜廟、開直播、與網紅錄影片，究竟會不會讓網路聲量攀升呢？然而網路溫度計的資料卻顯示，春節天天播出與網紅合作影片的台北市長柯文哲，網路聲量仍不敵一家人開心出國去峇里島度假的高雄市長韓國瑜。

根據網路溫度計的數據顯示，春節期間，政治人物網路新聞、媒體討論的網路聲量排名中，韓國瑜居冠，除夕（4日）至初四（8日），韓國瑜臉書粉絲專頁僅每天PO一篇文章，總共5篇，但每篇的按讚數都維持在近3萬人上下，網路聲量達到13.7萬，是政治人物網路聲量中第一名。

積極拜廟拜年、發放新年福袋的總統蔡英文，在除夕至初四的網路聲量有10.3萬，是政治人物排名中第二名；然而每天播出與網紅、YouTuber合作影片的柯文哲，排名僅第三名，網路聲量則是5.6萬。

針對柯文哲與網紅合作影片，柯文哲幕僚柯昱安9日就表示，成效上，如果要跟「一日幕僚」比，當然不可能期待每部影片都能如此巨量，但至少在這一次的合作中，逆轉了過去在Youtube發燒榜上的能見度，這對於未來要開始全力經營影音內容的他們來說，算是有一個好的起始點。至於拿Youtube影片，去觀察「臉書讚數」來評價整體成效，只能說，「嗯，尊重包容友善」。

柯昱安說，過去北市府在過年前都會拍攝「年菜留稿」給媒體使用，讓媒體在年假期間有東西可以播放，通常都是軟性、娛樂性高的議題。很多人詬病「內容太娛樂」、「沒有深度」，其實都正是因為「年菜留稿」調性所致，過完年後回歸自媒體產製，如果不是重要議題，或是遇上特殊重要節日（例如年節），不會刻意再找Youtuber來合作，保持一點新鮮感。

關於未來的計畫，柯昱安透露，年後會有一個全新的五人小團隊組軍備戰，社群經營上會更有系統性的團隊合作，而不再只是零碎的「小編」制；在內容上，影音內容當然會是重點，初期當然希望做到每週都有新的內容，不管是直播也好，短影音也好，都會嘗試去做。