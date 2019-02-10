男研究生遭性騷女教授不理　網路發報復文的後果很慘

▲男研究生不滿女教授不處理性騷事件，發文惡意攻擊，法院判賠並應公開道歉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

國立中興大學蔡姓男研究生遭女研究助理性騷，許姓女教授卻未處理，他憤而在部落格發題為「學術金光黨：沒有男人能拒絕得了我」加密文章，對許女指名道姓惡意攻擊。還將密碼任意散布，毀損名譽。蔡男遭法院判80日拘役定讞，許女再提民事訴訟，法院判蔡男應賠償6萬元，並在部落格及研究所公告欄刊登道歉啟事，全案可上訴。

判決書指出，蔡男原為中興大學生物醫學研究所學生，只因對許姓女教授不滿，2015年2月在部落格寫文章抒發不滿情緒，標題為「學術金光黨：『沒有男人能拒絕得了我』假道學貪贓偽善學閥」。他竟以「學術交流」為名，同年3月將該加密文章密碼提供給姓名年籍不詳的網友，對方再轉貼至各學術網站，以「喪德妄為精擅表面功夫、『沒有男人能拒絕得了我』、『偽善投機勤勞造假學術金光黨—中興大學、台中榮總許教授假道學貪贓學閥』」為標題，留言張貼前揭文章網址，並附上文章密碼，讓不特定者可以共見共聞。

許女得知後，先在網路發出澄清文自清並報警，蔡男雖否認有散布，但仍遭依妨害名譽罪判80日拘役，上訴仍遭駁回定讞。許女再向台中地院提出民事損害賠償之訴，要求蔡男賠償30萬元，並應在部落格及研究所攻公告欄張貼道歉啟事10日。

▲女教授在網站上發澄清文，並報警提告。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男則喊冤稱，該文章是自己抒發情緒，有加密並防拷，從未將文章張貼在網站供不特定人瀏覽，基於「學術交流」才提供不知名網友密碼，至於是否是這網友擅自提供密碼給不特定人，跟他無關，自認無過失。

他還說，此案刑事部分沒調查散布者身分，就將結果歸咎於他，判決有誤。而文章內容屬多人相傳知曉事實，關於實驗室助理「性騷擾」部分，並非杜撰，有台灣高檢署台中分署駁回再議處分書，及國立中興大學性別平等教育委員會調查結果報告書可證。他也說，自己是研究所肄業，無工作，無力賠償。

承審法官審酌，蔡男撰文內容提到「研究計劃之經費浮報」、「操縱圖案數據使用於學術發表」、「虛耗研究經費，五鬼搬運轉移成其個人錢財」、「強迫學生參加比賽」、「強制性騷擾」、「喪德妄為」、「假道學」、「貪贓學閥」、「不肖蟑螂」、「欺世盜名」等，足以貶損許女名譽，精神受有痛苦。

另外，蔡男將加密文章密碼告知不詳姓名網友，致不特定人得以閱覽文章，損害許女名譽、人格尊嚴及社會上評價。然蔡男確遭實驗室助理性騷擾，經向擔任教師的許女反應後，許女未積極協助處理，導致蔡男對她心生不滿，而發文散佈。

法官認為，蔡男應賠償6萬為適當，並應張貼道歉啟事在個人部落格及研究所的公布欄上10天。

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