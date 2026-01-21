台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

▲超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，警員到場協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



台東縣大武派出所日前接獲尚武統一超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，請求警方到場協助。所長鄭能義偕同警員柯國輝隨即趕赴現場處理。經了解，係劉姓民眾於網路上結識一名男子，雙方互動一段時間後，對方謊稱因入境海關時發生稅務問題，需繳納違規罰款，並要求劉民購買新臺幣1萬元的APPLE點數以利繳費，方能順利入境。



劉姓民眾信以為真，前往超商準備購買點數，所幸超商店員於結帳過程中察覺情況有異，立即通報警方到場。警方隨即詳細詢問劉民購買點數之用途，確認相關情節後，向其說明此為常見的詐騙手法，屬於典型「假交友、真詐財」案件。經警方耐心解說後，劉姓民眾方才驚覺自己險些落入詐騙集團的圈套，成功在受害前即時止損。本案多虧超商店員的高度警覺，以及警方迅速介入查證與宣導，才能在第一時間阻止詐騙發生，避免民眾財物損失。



大武警分局表示，詐騙集團手法不斷翻新，經常利用交友、感情關係或突發事件等生活情境誘騙民眾上當。本次案例即為常見的假交友詐騙，幸賴超商與警方通報合作機制發揮效用，及時阻斷詐騙行為。提醒民眾，網路交友務必提高警覺，凡遇到網友要求匯款、借錢或購買點數等情形，切勿輕信，應保持冷靜並即時向當地派出所諮詢，或撥打110、165反詐騙專線求證，以保障自身財產安全。