社會 社會焦點 保障人權

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

▲超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，警員到場協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，警員到場協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣大武派出所日前接獲尚武統一超商店員報案，表示有民眾疑似遭遇詐騙，請求警方到場協助。所長鄭能義偕同警員柯國輝隨即趕赴現場處理。經了解，係劉姓民眾於網路上結識一名男子，雙方互動一段時間後，對方謊稱因入境海關時發生稅務問題，需繳納違規罰款，並要求劉民購買新臺幣1萬元的APPLE點數以利繳費，方能順利入境。

劉姓民眾信以為真，前往超商準備購買點數，所幸超商店員於結帳過程中察覺情況有異，立即通報警方到場。警方隨即詳細詢問劉民購買點數之用途，確認相關情節後，向其說明此為常見的詐騙手法，屬於典型「假交友、真詐財」案件。經警方耐心解說後，劉姓民眾方才驚覺自己險些落入詐騙集團的圈套，成功在受害前即時止損。本案多虧超商店員的高度警覺，以及警方迅速介入查證與宣導，才能在第一時間阻止詐騙發生，避免民眾財物損失。

大武警分局表示，詐騙集團手法不斷翻新，經常利用交友、感情關係或突發事件等生活情境誘騙民眾上當。本次案例即為常見的假交友詐騙，幸賴超商與警方通報合作機制發揮效用，及時阻斷詐騙行為。提醒民眾，網路交友務必提高警覺，凡遇到網友要求匯款、借錢或購買點數等情形，切勿輕信，應保持冷靜並即時向當地派出所諮詢，或撥打110、165反詐騙專線求證，以保障自身財產安全。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

信箱有訂單　他點問題回報被騙170萬

詐騙手法層出不窮，從傳統的電話詐騙到新型的投資、購物甚至交友，受害情境越來越貼近日常生活，讓民眾難以防備。內政部「打詐儀表板」近日分享一則詐騙案例，一位民眾收到E-mail，指稱她在某店網購的商品已完成出貨，由於她不曾在該店下單，於是點擊了郵件內的「回報問題」按鈕，不料因此落入詐團陷阱，被騙走170多萬元。

逆子37刀砍殺雙親！　蔥油餅夫妻家屬聲明曝光

台東縣警察局卸、新任局長交接布達典禮

台東縣消防局新進消防人員職前講習

池上金牌所長「馬力全開」進校園當關主

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

