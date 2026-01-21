　
社會 社會焦點 保障人權

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投合歡山近來不少遊客組團「夜衝武嶺」，半夜特地上山與觀景台鏡頭前打卡合照，觀星、觀日出更是日益盛行，但警方統計光2025年全年，因打瞌睡精神不濟疲勞駕駛而發生的死亡車禍就多達9件，造成10人喪命，其中以大學生的年齡族群居多，還有2件是未成年17歲學生無照自撞死亡案例。

警方指出，部分青年學子習慣深夜駕車上山「夜衝武嶺」，但因疲勞駕駛或路況不熟，往往增加事故風險。警察局將結合教育處、新聞行政處、南投監理站等跨單位資源，於南投縣高中、大專學院校加強宣導，並於1月5日辦理防制疲勞駕駛與埔里工務段、仁愛分局會勘加強設置標誌，擇台14線、台14甲線前往合歡山武嶺重要路段4處CMS看板警語宣導工作。

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

同時警方也設計「疲勞不上路、安全不打折」彩色宣導小卡2,000張，由警方於武嶺發送宣導，並放置省道沿線超商宣導民眾取閱，並製作宣導光碟於新聞媒體發布與臉書社群上網傳播，藉3大宣導措施提醒年輕駕駛朋友盡量避免疲倦駕駛與夜衝行為，並鼓勵青年多選擇安全的交通方式，如搭乘大眾運輸或多人共乘汽車，以降低行車風險。

許多大學生尚未考領駕照，就揪團夜衝合歡山武嶺觀日出，卻在返程途中發生車禍，引發各界對疲勞駕駛危險性的關注！研究指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多，疲勞駕駛的危險程度與酒後駕車不相上下，警方在此呼籲，切勿為了短暫的美景而冒上生命危險！

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

同時，警察局也持續透過年輕族群辦理宣導講座，加強宣導正確觀念，欣賞武嶺美景應在充分休息、養足精神的狀態下進行，白天的武嶺同樣壯麗動人。藉由推動觀念轉變，積極導正「夜衝」風氣，讓遊客能更安全地親近高山。

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

此外，警察局亦逐案針對發生死亡事故辦理會勘改善，請道路養護單位針對易肇事路段加強設置事故防護設施，期盼藉由教育、宣導與環境改善三方面並進，讓遊客前來南投縣觀光能更安全，守護每一位旅人的平安。

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼ 2025年夜衝武嶺發生的死亡車禍多達9件，造成10人死亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

