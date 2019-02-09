罷工33小時！華航勞資重回談判桌　機師集結怒吼「我們不是死要錢」

▲華航機師發動罷工，下午3時勞資雙方將重回談判桌協商。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會華航分會8日清晨6時起發動罷工，擾亂春節空中疏運，經交通部出面斡旋，華航勞資雙方敲定下午3時在交通部展開6方會談。機師工會下午也發出罷工「集結令」，號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。

機師工會下午發出罷工「集結令」，約20多名機師集結交通部前，怒轟「高層主管下台、協商放話、兩面手法、全部下台」，機師們憤怒指出，我們不是死要錢，是要訴求飛安、健康、尊重，怒批高層主管踐踏員工，疲勞飛行危害飛安，阻擋升訓黑箱作業，高呼何煖軒下台，無恥高層全部下台。

律師劉硯田表示，華航在機師罷工後，發出暫停聘僱關係公告，但雇主不可以針對員工去進行不利待遇，所以根本不可能有暫停聘僱關係的存在。工會現在發動的罷工，是早在去年8月就取得合法的罷工權，但事實上協商過程已經調解不成立，資方提出的勞資爭議調解期間不得罷工是曲解法令。他說，公司如果有協商誠意，不該再有這麼多小動作，這些都再再逼工會不得不走上罷工，這裡面引起對於旅客不便是公司要去承擔，如果一再要求機師去負責，這是無的放矢的說法。

機師工會常務理事陳蓓蓓在協商前受訪提到，其實工會一直都把要的東西呈現出來，並沒有像資方說的一變再變，我們要的東西一直都是一樣的，工會期待的是資方的回應。在各方努力之下，據說今天協商，資方會給我們滿意的回覆，那就是我們今天會來的原因。至於是否五大訴求都要答應，才要停止罷工，陳蓓蓓說，「先不預設立場，等資方提出來的方案再做回應」。