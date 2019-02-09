機師罷工未爆彈！華航地勤慘收爛攤子　要求「加發出勤人員津貼」

▲華航機師罷工，地勤處理旅客票務。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師罷工邁入第2日，華航董事長何煖軒今日再赴機場探視，但華航企業工會發文反轟，機場同仁要的不是逢場做戲的假慰問，而是實質的尊重，要求應「加發出勤人員津貼」。

工會指出，華航公司對機場同仁勞動條件的漠視，罄竹難書；操作空地對立的企圖，更是令人無法忍受。公司與任何勞工團體的勞資爭議，都不該由機場同仁一肩扛起，基層運務員不是負責下決策的公司高層，請公司停止口惠不實的作秀行動，拿出誠意照顧機場同仁的勞動權益。

▲華航企業工會表示，罷工因應突發事變，員工工作強度增加，要求加發出勤人員津貼。（圖／記者屠惠剛攝）

華航企業工會秘書林芸說，早在2016年空服員罷工，工會就有提出，公司應該制定因應罷工時期地勤人員作業SOP，但2年過去了，公司還是沒有SOP，還是都推第一線地勤人員出去，也沒任何加發津貼。她說，罷工時旅客一直問機票怎麼辦、怎麼處理、後續有沒有賠償，但後面沒有長官出來，地勤員工根本無法做任何決策，就只能被罵。

此外，華航地服處已經連續8個月不跟工會開會，公司只因一個勞方代表資格不符，就關閉協商管道，導致現在任何地勤想要反映的訴求都無法傳達。

工會提出訴求，罷工期間因應突發事變，員工工作強度增加，面對旅客可能的負面情緒，更是讓所有同仁壓力驟增，工會要求應「加發出勤人員津貼」。另外，也要求恢復地服處與工會的勞資會議，以及PT（部分工時人員）轉正、休息日加班換補休、請特休假免找人代班。若後續資方無相對回應，工會也將進行內部討論後續進一步的動作。

▲華航機師罷工，一線同仁轟慘收資方擺爛造成的爛攤子，要求善待同仁，否則後續勞資爭議將層出不窮。（圖／記者林敬旻攝）

工會表示，每個堅守崗位的一線同仁，都需要公司的照顧。公司如果只給支援的機師獎金，那是單純的只想破壞罷工而已；其他為了收拾資方擺爛造成的爛攤子的一線同仁，更值得資方更好的照顧，華航公司必須善待這些同仁，否則後續勞資爭議只會更加地層出不窮。