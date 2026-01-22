　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

又有泰女在東京賣淫！中國老鴇豪租整層旅館　暗藏「性愛天堂」

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲日本警方再度破獲跨國賣淫集團。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本警方破獲一起跨國賣淫集團案件，逮捕6名中國籍男女，他們涉嫌在東京租下整層愛情賓館的房間作為風俗店營業地點，仲介持短期簽證入境的泰國籍女子在此賣淫。警方調查，6人不法經營風俗店1年半，不法所得高達3240萬日圓（約新台幣645萬元）。

根據《產經新聞》報導，日本警視廳保安課調查，59歲主嫌周曉羽向36歲李峰承租由其管理的愛情賓館整層樓作為賣淫據點。在接獲買春客電話預約後，隨即派遣女性工作人員前往房間提供性服務。

警方逮捕6名中國籍嫌犯，而這個跨國賣淫犯罪集團自2024年5月起已運作約1年半，期間非法獲利高達3240萬日圓（約新台幣645萬元）。

警視廳調查更發現，這個中國籍犯罪組織專門招募持短期簽證入境的泰國女子，安排她們住在賓館附近的公寓，組織性地進行賣淫活動。

警方指控嫌犯們在2025年8月至12月期間，共謀接受客人委託，安排泰籍女子到賓館客房進行性交易，違反《賣春防止法》。此外，警方也逮捕2名泰國籍女性賣淫女子，她們涉嫌未取得工作簽證就在該店工作。

對此，其中一名女子向警方表示，「是為了籌措孩子的教育經費才來日本賣淫。」

警視廳研判背後可能有人口仲介掮客涉入，正朝組織犯罪方向深入追查金流與幕後主使者。

 
01/20 全台詐欺最新數據

日韓要聞跨國賣淫日本警方愛情賓館人口仲介短期簽證東南亞要聞

