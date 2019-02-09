華航機師罷工事件　陳學聖：鄭文燦趕快出來救援！

▲華航機師罷工進入第二天，外界指出，鄭文燦就是化解「華航罷工事件的關鍵人。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

華航機師罷工9日進入第二天，造成旅客抱怨連連！桃園市長鄭文燦今天持續進行走春參香行程表示，華航董座何煖軒如聽他建議的話，那應該就不會罷工，對於要化解罷工，華航和工會都要各退一步。鄭文燦此一說法，無疑是對外傳「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的話，根本不理交通部」說法，做出澄清。

不過，國民黨籍立委陳學聖卻在臉書以「華航罷工，鄭文燦在想什麼？」為文，意有所指鄭文燦就是化解「華航罷工事件的關鍵人。」陳學聖說，華航機師春節罷工，航班大亂，旅客怨氣連連，好心情全沒了，小英總統、蘇貞昌內閣更是顏面無光！

▲華航機師罷工，陳學聖籲鄭文燦救援。（圖／擷取自陳學臉書）



陳學聖說，「要我承認說，交通部管不動華航，我實在不相信，從我三十多年前跑華航新聞，退役空軍總司令烏鉞任董事長到今天，華航怎麼對外說如何民營化，真正的老闆只有一個，就是政府。

所以說華航董事長何煖軒有多硬，別騙人了，只是政府出面的人不對，沒份量罷了！看看2017年7月，何煖軒請波音用如何高規格接待鄭文燦來訪，就知道罷工問題的解決，關鍵的人，很清楚知道是誰了！

現外界都說桃園幫掌握了航空界，不管華航、桃機、桃勤，董座都出身桃園市府團隊，顯見鄭文燦的影響力有多大，希望這是正向的，不能只是酬傭，而是有正向的績效。大家現在都盼望鄭文燦趕快出來救援，何況勞資糾紛地點就在桃園，鄭文燦也說勞資差距也只有一點點，此時此刻更應該一肩扛起，不是嗎？」