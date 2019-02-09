一張圖看華航機師「薪水、休假、工時」待遇　一年可休假至少157天↑

▲華航機師發動罷工抗議，雙方勞資協商破局。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師不滿提出改善疲勞航班、增派人力等5訴求協商無進展，發動罷工，勞資雙方也展開攻防大戰。華航先前也揭露機師工作條件，正機師月薪平均39.5萬、副駕駛平均23.1萬，另外平均月飛時最高為74小時，年度休假最低則為157天。

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議，高喊捍衛飛安、拒絕過勞。（圖／記者林敬旻攝）

根據華航揭露的機師工作條件內容來看，2018年度組員平均休假及特休假天數，A330機師年度平均休假天數為146.25天，加上年度可用特休日天數27.75天，合計174天；A350機師年度平均休假天數為150.98天，加上年度可用特休日天數28.15天，合計179天；B738機師年度平均休假天數為141.02天，加上年度可用特休日天數27.28天，合計168天；B744機師年度平均休假天數為129.20天，加上年度可用特休日天數28.01天，合計157天；B777機師年度平均休假天數為143.00天，加上年度可用特休日天數28.15天，合計171天。華航並補充說明，組員於外站休息時間及特休假均未納入休假天數計算，而一般勞工年平均休假日為116天。

▲華航機師待遇。

在各機隊組員2018每月平均飛時部分，A330機師平均月飛時51.6小時；A350機師平均月飛時66.2小時；B738機師平均月飛時57.2小時；B744機師平均月飛時64小時；B777機師平均月飛時74小時。華航指出，全球民航法規範，每月飛行上限為100小時，每年飛行上限1000小時，華航每月平均飛時遠低於法規限制。

在勞動條件部分，華航指出，正駕駛月平均薪資為39.5萬，年平均薪資約474萬（加零費超過500萬）；巡航駕駛月平均薪資為26萬，年平均薪資為312萬；副駕駛月平均薪資約23.1萬，年平均薪資為277.2萬。