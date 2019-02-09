華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

▲華航機師罷工邁入第2天，仍有多班次取消。（圖／記者洪聖壹攝）

政治中心／綜合報導

華航勞資協商破裂，桃園機師職業工會華航分會8日清晨6時宣布發動罷工，並歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求，華航取消多部班機，上千旅客權益受影響。對此，時代力量立委徐永明9日表示，支持修訂「罷工預告期」，透過建立制度來降低消費者不便。

徐永明在臉書表示，不少國家都有「罷工預告期」的規定，前兩年英國倫敦發生地鐵罷工，他發現除了要提早預告罷工外，倫敦市長更要負起責任，刊登廣告提醒民眾，包括罷工影響時段、班次以及車站，將相關訊息都交代清楚，盡量降低消費者的不便，在勞資爭議中維護民眾的權益。

▲機師工會號召機師集結交通部前，共同聲援幹部。（圖／記者范綱儀攝）

徐永明指出，而工會也不用擔憂有「罷工預告期」，就會降低與資方談判的籌碼，畢竟公司是勞資雙方共有，資方若無法理性思考提升勞動條件的必要性，導致罷工不斷、服務品質降低，甚至伴隨罷工，所揭露的機師過勞、飛安疑慮，消費者最後對該公司信譽大打折扣。

徐永明認為，台灣民眾能理解勞資爭議下所產生的「不便」，只是遊戲規則未來可以更加明確化，修訂「罷工預告期」的討論可以是立法院新會期的第一步。

▲徐永明推修法「罷工預告」。（圖／翻攝自徐永明臉書）