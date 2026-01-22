當漂亮女生很花錢？她一算「一年要40萬」　兩派戰翻：很沒必要

▲原PO認為，想當漂亮女生很花錢。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

想要維持精緻的外表，可能要付出不少成本。近日有女網友發文表示，自從開始學習打扮後，發現這是一條「超級燒錢」的不歸路，想要維持美麗，花費簡直是天價。她細數各項開銷，才知道一年的開銷相當驚人，光是取中間值計算也要44萬。貼文曝光後，引起討論。

細數變美成本！醫美、保養品動輒數十萬

這名女網友在Dcard上，以「漂亮女生真的很花錢」為標題發文，指出若不計算牙套或整形等大額費用，光是皮秒、肉毒等醫美，一年就要10到20萬元。至於頭髮、睫毛及美甲，每1到2個月就要維護一次，每次千元起跳；若大多使用專櫃的化妝與保養品，一年保守估計也要3到5萬元，甚至達10萬元。

加上治裝與運動費 年開銷估達44萬元

除了臉部保養，原PO提到治裝費也是大數目，每月買一套品質尚可的衣服，約需1千至1萬元不等；若一年購入1、2個有品牌的鞋子或包包，也要10至20萬元。再加上健身、皮拉提斯等運動課程，一年約需2到10萬元。原PO計算，取中間值來看，若想要變美，一年就要花掉約44萬元，且這還不包含吃喝與生活開銷。

▲網友看法不一。（示意圖／取自PAKUTASO）

網友看法兩極

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「所以漂亮女生很貴」、「所以不要隨便便宜臭男人」、「確實，我的美麗都是錢換來的」、「頭髮不用每個月一次吧？睫毛、美甲其實沒有很必要 ，拿比較高級的鞋子包包也不會讓人變漂亮，我覺得吃得健康、飲食均衡、運動不要熬夜比較漂亮，你列舉的很多只是自己會覺得更漂亮，實際上對美貌的影響微乎其微」。

也有網友回應，「後天漂亮女生才那麼貴啦，我身邊真正妹朋友素顏就超漂亮了，正妹就是正妹，也通常吃不太胖，通常身材比例也都不錯，正妹他們就天生麗質膚質好，打扮更是不用太花錢」、「後天漂亮才貴，如果天生麗質根本不用花到這些錢，素顏就可以美翻」、「漂亮女生根本不需要花那麼多錢，除非是明星有特殊需求，不然普通人要花這麼多錢維持外貌，不過都是因為不夠好看而已」。