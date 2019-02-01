遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

▲長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁，事後出面控訴公司從未保護過組員。（圖／資料照／記者周書羽攝）

記者賴文萱／台北報導

日前長榮航空空服員在機上遭外籍男子強逼協助如廁，甚至幫擦屁股事件，事發超過10天，目前2位當趟空服員已向長榮航空公司提出公傷假申請，並在1月30日、31日由工會和公司陪同，赴航警局完成備案程序，擬對該外籍乘客提出相關告訴。對此，長榮航空1日上午10時將首度出面對外回應。

桃園市空服員職業工會指出，2名當趟空服員已經赴航警局完成備案，但基於隱私考量和唯恐情緒波動，當事空服員之一婉拒公司和工會陪同入內偵訊，僅有委任律師陪同，後續擬對外籍乘客提告。

▲空服員工會表示，希望長榮航空能提出拒載或其它有效替代方案，給予空服員支持與保護。（圖／資料照／記者周書羽攝）

空服員工會重申，這起案件不能以個案視之，需建立更完善的職場保護機制才是久遠之計，期許長榮航空能提出拒載或其它有效替代方案，並採取必要法律行為，且應給予當事空服員事後的支持與保護，儘速核予公傷假。

對此，長榮航空1日上午10點將召開記者會正式對外說明，工會表示，希望長榮航空能在記者會上予以回應，讓大家看見解決問題和保護、支持基層的誠意，以慰長榮空服員集體的憤怒和不滿。