春節最後上班日！破14萬人次先塞爆桃機　「一、二航廈爆量時段公開」

▲今年春節連假長達9天，桃園國際機場估出入境旅客量將創新高。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

春節9天連假還沒正式展開，節前最後上班日已有不少人提早出國，滿滿人潮塞爆機場。根據桃園機場統計，1日出入境旅客量已達14萬4807人次，2/2、2/10、2/11單日增加99~108架次客機，是春節高峰日，其中初六單日旅客量估破15.6萬人次，將創史上新高。

桃園機場清晨起已湧現出國人潮，根據桃園機場航班運量整點人數預報表，出入境旅客量已破14萬人。不過，出入境高峰還沒登場，桃機2/2、2/10、2/11單日客機增加99~108架次，才是春節期間高峰，其中，全日客機總架次以收假日2/10（初六）785架次最高，單日旅運量預估逾15萬人次，整體春節旅運量較去年春節同期成長6%。

桃園機場各航廈出入境尖峰時段

第一航廈

出境：上午7-8時、13-15時

入境：11-12時、15-16時、18-19時、21-23時

第二航廈

出境：上午8-12時、下午14-18時、夜間23-24時

入境：中午12時至23時

▲避免旅客人潮過多，趕不及搭機，桃機建議旅客多使用自助報到、自助行李託運。（圖／桃機提供）

桃機表示，因應春節旅客較多，為避免行程延後，旅客出國前請先與航空公司確認報到時間，並請旅客多利用智慧化系統如自助報到、網路報到、航空公司app報到，及自助行李託運、自動通關等設施，桃園機場第二航廈10、11、16、17號為自助報到及自助行李託運櫃檯，當日05時至23時指定航空公司航班皆可使用，可節省旅客報到作業時間。機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李託運服務也完全免費，讓捷運幫你載行李來機場，省力省時又方便。

至於松山機場部分，台北航空站副主任鄭堅中表示，今天開始已經進入松機出入境高峰，國內線金門、澎湖定位率都破9成多。松山機場各單位及各航空公司已全面加派人力，目前疏運作業一切正常，另外，民航局也依照交通部指示擬定有ABC計畫，屆時若遇到相關疏運狀況會立即啟動。