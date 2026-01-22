高麗菜、白蘿蔔限時19元！量販生鮮蔬果優惠　日本草莓799元

▲愛買量販生鮮限時優惠，高麗菜只要19元。（圖／業者提供）

迎接農曆年前採買潮，愛買量販推出生鮮蔬菜、進口水果限時優惠，即日起至1月25日，台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔，通通只要特價19元；而進口日本草莓一箱799元、韓國麝香葡萄每盒199元。

★愛買量販

愛買量販祭出生鮮蔬菜、進口水果限時優惠，即日起至1月25日，台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔都只要19元，價格親民，售完為止。

▼愛買量販白蘿蔔限時優惠19元。（圖／業者提供）

此外，即日起至1月31日，愛買同步推出「水果限時優惠活動」，嚴選海內外當季熱銷水果，提供多樣化選擇。包括日本的熊本草莓，每箱（2入）799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元，禮盒裝2.5公斤750元；另有紐西蘭櫻桃依品種不同，每盒799元至899元不等。

▲日本熊本草莓一箱兩入799元。（圖／業者提供）

▲韓國麝香葡萄每盒199元。（圖／業者提供）

愛買表示，此波優惠網羅台灣在地蔬果與日本、韓國、智利、紐西蘭等進口水果，讓消費者以實惠價格一次購足年節所需，無論日常料理、聚會送禮都適合入手。

★全聯

全聯近來也針對居家鍋物、暖身料理、生鮮等，推出多項備料優惠，生鮮方面，1月22日「豬五花火鍋薄切肉片」每100g售價48.5元，「嚴選鮮凍白蝦仁350g」每包特價159元，「翠玉娃娃菜200g」每包49元，「有機好友菇（好菇道，約120g）」每包32元。

▲全聯因應低溫來襲，推出多項鍋物、生鮮、暖身料理優惠。（圖／記者林育綾攝）

水果類則推出「智利海運櫻桃」每公斤特價269元。宵夜與沖泡飲品方面，新品「味味麵杯麵 香菜自由肉燥湯麵50g」1月27日前單杯35元、2杯64元。

鍋物主菜方面，「雅方特級紅燒羊肉爐1000g」1月27日前每盒特價229元，搭配「海霸王綜合火鍋餃450g」同樣每組特價147元。

大全聯同樣推出鍋物與保暖商品優惠。「這一鍋火鍋湯底 御品酸白菜鍋／御用老火湯800g」1月27日前每包165元；「桂冠這一鍋 鮮蝦蛋餃／蛋餃／魚餃90～104g」單包52元、任2包98元。「味王麻油雞湯麵90g×5入」1月27日前每組特價64元。

保暖用品方面，「男／女全天候兩件式衝鋒外套」1月27日前特價1,480元；「日本桐灰小白兔暖暖包30入」369元、「IRIS袋鼠家族暖暖包30入」259元；電暖器則有「禾聯陶瓷電暖器」特價2,280元、「羅蜜歐14吋碳素電暖器」特價1,490元。